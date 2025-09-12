Spotify anuncia aumento de precios en suscripción en RD y otros mercados fuera de EE. UU.

Spotify anunció un aumento en el precio de su plan Premium Individual fuera de Estados Unidos a partir del 14 de septiembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Spotify AB anunció un nuevo ajuste en el costo de su plan Premium Individual, que impactará a los usuarios en mercados fuera de Estados Unidos. A partir del 14 de septiembre de 2025, la tarifa mensual pasará de 5.99 dólares a US$6.49 en varios países, según informó la notificación enviada a través de Google Play.

El incremento, equivalente a un alza de casi 9 %, forma parte de la estrategia global de la compañía para fortalecer sus márgenes de rentabilidad y mantener un crecimiento sostenido en ingresos. Mientras tanto, en mercados europeos como la Unión Europea, el precio subirá de €10.99 a €11.99, siguiendo la misma línea de ajustes graduales implementados durante 2024 en Estados Unidos, donde el servicio ya se mantiene en US$11.99.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/12/whatsapp-image-2025-09-12-at-81614-am-7c6e42f2.jpeg

Estrategia financiera y retención de usuarios

De acuerdo con análisis del mercado bursátil, el movimiento refleja la confianza de Spotify en la elasticidad de la demanda de música en streaming, bajo el supuesto de que los consumidores priorizarán su suscripción incluso en un contexto económico global de menor gasto en otros rubros.

El efecto esperado de este aumento es un impulso directo de entre 6 % y 7 % en el crecimiento de los ingresos, considerando que los mercados fuera de Norteamérica representan alrededor de tres cuartas partes de los suscriptores Premium de la compañía.

La empresa ya experimentó en 2024 un incremento de precios en Estados Unidos sin registrar una disminución significativa en su base de usuarios. En el segundo trimestre de 2025, Spotify reportó 276 millones de suscriptores Premium, lo que significó un crecimiento interanual de 12 %, con 8 millones de nuevas altas en ese periodo, superando sus propias proyecciones.

Impacto en el mercado

El anuncio se produce en un contexto en el que Apple Music, principal competidor de Spotify, mantiene precios más bajos en varios territorios, incluyendo un costo de US$10.99 en EE. UU. y €10.99 en la UE, además de ofrecer paquetes dentro del plan Apple One. Aun así, la compañía sueca confía en que la conveniencia de sus listas personalizadas y la inercia de uso mantendrán la fidelidad de su base de clientes.

En paralelo, Spotify ha reforzado su plan de recompra de acciones en US$1,000 millones y ha mostrado mejoras en márgenes operativos: el margen bruto alcanzó 31.5 % en el último trimestre, con un aumento de 2 puntos porcentuales interanuales, mientras que el flujo de caja libre creció un 43 %, hasta los €700 millones.