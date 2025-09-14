El Índice Mensual de Actividad Manufacturera asciende a 55.2 en agosto de 2025

La variable de empleo es la única que continúa descendiendo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) continuó ascendiendo, al pasar de 52.4 en julio a 55.2 en agosto 2025, luego de que cuatro de las cinco variables analizadas registraran tendencia al alza.

Durante el mes pasado, el volumen de ventas pasó de 52.8 a 57.6, el de producción de 54.9 a 58.9, el inventario de materias primas subió de 50 a 56.9 y el plazo entrega de suplidores aumentó de 50.9 en julio a 51.0 en agosto 2025.

En tanto, la variable de empleo continuó mostrando una tendencia a la baja, pasando de 51 en junio a 50 en julio y luego a 47.1 en agosto de 2025.

Cuatro de las cinco variables permanecieron sobre la barrera de los 50, precisa el informe.

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.