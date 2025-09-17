Industria y Comercio recibe delegación de la Asociación Americana de Prendas de Vestir y Calzados
La visita forma parte de los esfuerzos del MICM para posicionar al país como un destino estratégico en la manufactura de textiles y calzado
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió este miércoles a una delegación de la Asociación Americana de Prendas de Vestir y Calzados (AAFA) interesada en conocer el ecosistema de zonas francas y logístico de la República Dominicana, así como explorar nuevas oportunidades de negocios e inversión.
La misión estuvo encabezada por el presidente y CEO de la AAFA, Stephen Lamar, junto a 15 representantes del sector. La visita forma parte de los esfuerzos del MICM para posicionar al país como un destino estratégico en la manufactura de textiles y calzados, con altos estándares de sostenibilidad, competitividad y cumplimiento normativo.
"Hoy nos honra recibirlos en nuestro país, donde podrán conocer de cerca cómo funciona nuestro ecosistema de zonas francas y el compromiso que asumimos para ser un socio confiable en sus cadenas de suministro", expresó el ministro Víctor -Ito- Bisonó.
De acuerdo a una nota de prensa, Bisonó resaltó las ventajas que ofrece la República Dominicana, entre ellas la cercanía con Estados Unidos, estabilidad política y social, mano de obra calificada y un entorno cada vez más enfocado en la sostenibilidad y la innovación.
"Todo esto responde a la visión del presidente Luis Abinader, quien ha colocado la industrialización y la atracción de inversiones como ejes centrales de nuestra estrategia de desarrollo", afirmó Bisonó.
Agenda de visitas
El viceministro de Zonas Francas y Regímenes Especiales, Johannes Kelner, coordinó con la delegación de AAFA una serie de visitas y reuniones con empresas de textil y calzados en las zonas francas del país que incluyen:
- Zona Franca Las Américas, Zona Franca Industrial de Bonao, Zona Franca Industrial La Vega, Corporación Zona Franca Santiago, Parque Industrial Santiago Norte (Pisano), Caribbean Industrial Park, Parque Industrial y de Servicios Yaque y DP World Dominicana en el Puerto Multimodal de Caucedo.