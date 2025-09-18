Claro Dominicana reconocida por su inversión extranjera y aportes al desarrollo del país

El presidente Luis Abinader entrega el reconocimiento a Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana. A su lado, Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Claro Dominicana fue reconocida por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) como Empresa de Inversión Extranjera Directa en la categoría de Telecomunicaciones, en el marco de su 95.º aniversario. El galardón resalta los aportes de la compañía al desarrollo económico y social del país, respaldados por una significativa contribución fiscal superior a los RD$25,000 millones solo en 2024.

En una nota de prensa sobre el acto de entrega del reconocimiento se destaca que desde su llegada en 1930, Claro ha jugado un rol fundamental en la expansión de la conectividad y el progreso económico.

Se resalta que en n los últimos 15 años ha invertido más de US$4,500 millones en infraestructura, logrando que 1.6 millones de hogares y negocios en las 32 provincias tengan acceso a fibra óptica.

Solo en los últimos tres años instaló casi un 50 % más de esta tecnología que en la primera década del proyecto.

La compañía también genera más de 15,000 empleos directos e indirectos, con un impacto positivo en miles de familias.

Actualmente la empresa de telecomunicación cuenta con más de 8.3 millones de líneas en servicios fijos y móviles en la República Dominicana, lo que representa el 73 % del crecimiento total de la industria en los últimos 15 años.

El acto de reconocimiento a las empresas fue organizado por ProDominicana y fue encabezado por el presidente Luis Abinader y la directora de la institución, Biviana Riveiro.

Agradecimiento del presidente ejecutivo

El presidente ejecutivo de Claro, Carlos Cueto, recibió el reconocimiento de manos del presidente Luis Abinader y la directora ejecutiva de ProDominicana, BiViana Riveiro.

Al recibir el reconocimiento, Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro, afirmó que este premio refleja el compromiso corporativo de "hacer posible un mejor país" a través de la conectividad, la innovación y la tecnología.

ProDominicana destacó que la inversión sostenida de la empresa ha fortalecido la infraestructura nacional de telecomunicaciones y ha ampliado la cobertura tecnológica en todo el territorio.

Claro Dominicana manifestó que con el reconocimiento reafirma su propósito de seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la República Dominicana.