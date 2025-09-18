DGII aumenta el monto del impuesto selectivo a cigarrillos y alcohol

Todos los tipos de bebidas alcohólicas pasarán a pagar 745.60 pesos de impuesto selectivo al consumo por litro de alcohol absoluto. ( FUENTE EXTERNA )

El monto del impuesto selectivo que pagan los cigarrillos y bebidas alcohólicas como las cervezas, el vino, el ron y el wiski, entre otros tipos, registrará un aumento para el período octubre-diciembre de 2025, según una nueva disposición de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Mediante la resolución DDG-AR1-2025-00006, Impuestos Internos explica que el nuevo monto indexado que deberán tributar los citados productos, oscilará entre los 0.68 centavos hasta los ocho pesos.

Las cajetillas de 20 unidades de tabaco negro y rubio pagarán el próximo trimestre 63.07 pesos de impuesto selectivo, registrando un ligero aumento de 0.68 centavos con relación a los 62.39 pesos que tributan en el trimestre julio-septiembre.

En el caso de las cajetillas de 10 unidades del producto, a partir de octubre y hasta diciembre, el pago por impuesto selectivo al consumo será de 31.53 pesos, para un ajuste de 0.33 centavos en comparación con los 31.20 que tienen fijado hasta final de septiembre.

La DGII explica en el documento que con la medida da cumplimiento a lo establecido en los párrafos uno y tres del artículo 375 de la Ley 11-92 que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, que establece que los montos del impuesto selectivo al consumo serán ajustados cada año fiscal por la tasa de inflación correspondiente.

Y añade que cuando se trate de productos del alcohol, bebidas alcohólicas y cervezas, los montos del impuesto selectivo al consumo específico serán pagados por litro de alcohol absoluto.

El gravamen al alcohol

Sobre estos últimos bienes, la nueva resolución ordena un aumento de poco más de ocho pesos, fijando el nuevo gravamen en 745.60 pesos.

Para todos los tipos de bebidas alcohólicas listadas en el documento: cerveza de malta, vinos, gin y ginebra, vodka, licor de anís, ron y demás aguardientes procedentes de la destilación entre otros, pasarán de pagar 737.57 pesos al citado monto, para un incremento de 8.03 pesos.

Entre enero y agosto de 2025, los impuestos selectivos a los alcoholes y al tabaco generaron ingresos para el Estado por 21,263.3 millones de pesos, registrando una caída de 61.1 millones con relación a las recaudaciones por ese concepto en igual período del año pasado, cuando ascendieron a 21,324.4 millones de pesos, según los registros de la DGII.