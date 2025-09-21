La República Dominicana ocupa el puesto 50 a nivel global en la lucha contra el comercio ilícito

Torre de la AIRD, gremio empresarial que valoró los avances del país para frenar el comercio ilícito. ( FUENTE EXTERNA )

En lo que va de este año, la República Dominicana pasó a ocupar el puesto 50 en el ranquin del Índice de Comercio Ilícito 2025, elaborado por la Coalición Internacional Contra el Comercio Ilítico (Tracit, por sus siglas en inglés), en el que evalúa las decisiones tomadas por 158 naciones a nivel mundial para combatir este flagelo.

En ese sentido, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) resaltó lo que consideró un posicionamiento "destacado", debido a que el informe reconoce los esfuerzos institucionales y las políticas públicas que han fortalecido la capacidad nacional para enfrentar el comercio ilícito.

Entre los avances se destaca la creación y consolidación de la Mesa de Ilícitos, la coordinación interinstitucional liderada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y el fortalecimiento del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

El gremio empresarial asegura que estas iniciativas han permitido desarticular redes de productos ilegales, proteger la salud de la población y salvaguardar la competitividad de las industrias nacionales.

Compromiso del sector privado

El vicepresidente ejecutivo de la AIRD,Mario Pujols, también destacó el compromiso firme del sector industrial en la lucha contra un flagelo que afecta la competencia de las empresas, el fisco y la salud de los consumidores.

"Los resultados alcanzados responden a un compromiso sostenido en el tiempo y a una cooperación público-privada efectiva, que se ha traducido en acciones concretas como la incautación de mercancías ilícitas, el fortalecimiento de capacidades técnicas y el impulso a marcos regulatorios modernos" puntualizó Pujols.

Agregó que solo en el 2024 se lograron siete condenas históricas y la incautación de más de 75 millones de unidades de productos ilícitos, lo que demuestra el impacto de este modelo de colaboración.

Resaltó que este posicionamiento "envía un mensaje de confianza a los inversionistas y socios comerciales internacionales", al evidenciar que en la República Dominicana existe un firme compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la economía formal.

Asimismo, afirmó que el liderazgo alcanzado debe ser un incentivo para continuar fortaleciendo el desarrollo institucional y las alianzas con el sector privado, en beneficio del desarrollo económico y social del país.