¿Cómo validar tu línea móvil prepago y evitar perderla?

Los usuarios de líneas móviles prepago en República Dominicana tienen que hacer el proceso de validación antes del 28 de septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

A partir del 29 de septiembre de 2025, todos los usuarios de líneas móviles prepago en la República Dominicana que no hayan completado el proceso de validación de identidad perderán sus números de forma definitiva.

La medida está contenida en la resolución 064-2025 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), dada a conocer este martes.

El organismo regulador explicó que la disposición busca proteger a los ciudadanos, combatir el uso irregular de líneas telefónicas y respaldar a los organismos de seguridad en investigaciones relacionadas con delitos cometidos a través de dispositivos móviles.

¿Cómo validar tu línea móvil prepago?

Las compañías telefónicas han habilitado cada una mecanismos para que sus clientes realicen el proceso de validación de identidad:

Claro: los usuarios pueden iniciar la validación marcando *456# desde su móvil, donde deberán ingresar su número de cédula y fecha de nacimiento, así como confirmar otros datos de contacto.

Altice: habilitó el portal identidadprepago.altice.com.do y el servicio de asistencia *555. A través de estas plataformas, el cliente introduce su número de cédula, recibe un código por SMS y debe cargar una foto del documento. La confirmación puede demorar hasta 24 horas.

Viva: ofrece varias opciones para completar la validación, incluyendo el código corto *#414, atención en tiendas, su centro de llamadas y otros canales electrónicos.

Sanciones por no validar a tiempo

Indotel advirtió que los usuarios que no validen su identidad antes del 29 de septiembre enfrentarán una suspensión provisional de su línea por un período de hasta dos meses.

Si al finalizar ese plazo, el proceso no ha sido completado, el número será desactivado de forma definitiva.

