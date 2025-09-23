Banco BHD extiende hasta el 30 de septiembre la feria de productos y servicios para médicos

Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personas y Negocios del BHD, y Waldo Ariel Suero, presidente del CMD. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD anunció la extensión hasta el 30 de septiembre de la primera feria de productos y servicios para médicos, que incluye acompañamiento financiero, asesorías y soluciones adaptadas a sus necesidades con condiciones preferenciales en todas sus sucursales

La iniciativa es parte de una alianza entre el Banco BHD y el Colegio Médico Dominicano, mediante la cual los miembros del gremio pueden optar por préstamos hipotecarios para la adquisición y remodelación de viviendas con tasas fijas desde seis meses hasta cinco años, tasaciones gratis durante el primer año del acuerdo, exoneración de penalidad de abono, cancelación anticipada durante los dos primeros años y honorarios legales fijos en préstamos hipotecarios.

En una nota de prensa el banco informó que esta jornada de beneficios abarca productos y servicios en la que los médicos interesados pueden solicitar préstamos de vehículos con tasas y condiciones preferenciales, líneas de crédito, leasing para adquisición de equipos médicos y tarjetas de crédito, entre estas la tarjeta Mujer, con exoneración en el cargo de emisión.

Además, pueden acceder a descuentos exclusivos de hasta un 15 % en la contratación de pólizas de vehículos con MAPFRE BHD Seguros. Asimismo, reciben orientación sobre el uso de productos financieros.

La primera fase de la feria se llevó a cabo del 18 al 23 de agosto de 2025 en las instalaciones del Colegio Médico Dominicano.