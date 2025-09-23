Ministro Bisonó resalta avances económicos de RD ante líderes globales en Nueva York

El ministro de Industria y Comercio, Víctor "Ito" Bisonó, durante la reunión organizada por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas globales, celebrada la tarde de este martes en el Virgin Hotel de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó, compartió los avances de la República Dominicana en materia de crecimiento económico, atracción de inversiones, transformación digital y transición energética, en la reunión organizada por el Atlantic Council con líderes empresariales e inversionistas globales en Nueva York.

Bisonó representó al presidente Luis Abinader en el importante encuentro, celebrado este martes en el Virgin Hotel de Manhattan, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según una nota de prensa de la Presidencia, Abinader no pudo asistir al encuentro debido a la "fuerte congestión vehicular en la ciudad de Nueva York, ocasionada por la movilidad de los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la agenda de la ONU".

El evento contó con la participación personalidades del ámbito político, empresarial y académico, entre ellas representantes de multinacionales como Amazon, Meta, Visa, Coca-Cola, Google, Citi, PepsiCo, así como organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF y líderes de consejos empresariales de la región.

El ministro Víctor -Ito- Bisonó en la reunión del Atlantic Council.

También, Ed Royce, expresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU. y policy director en Brownstein; Epsy Campbell Barr, ex vicepresidenta de Costa Rica y miembro del consejo asesor del Adrienne Arsht Latin America Center; y Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, entre otros importantes ejecutivos.

El ministro destacó ante los presentes las oportunidades que ofrece el país como plataforma estratégica para la región del Caribe y América Latina.

Lazos con RD

La nota refiere que la reunión reafirmó el interés de la comunidad empresarial internacional en fortalecer los lazos de cooperación con la República Dominicana y explorar nuevas áreas de inversión, especialmente en sectores como energía, innovación, comercio y turismo.

