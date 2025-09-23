Usuarios de líneas móviles prepago deben validar su identidad antes del 29 de septiembre

Claro y Altice habilitan canales para validar la identidad de usuarios prepago y evitar la suspensión de líneas. ( SHUTTERSTOCK )

Los usuarios de líneas móviles prepago en República Dominicana deberán completar un proceso de validación de identidad antes del 29 de septiembre, conforme a lo dispuesto en la Resolución 064-2025 del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

La medida busca proteger a los ciudadanos, combatir el uso irregular de líneas telefónicas y respaldar a los organismos de seguridad en investigaciones y persecución de delitos vinculados a dispositivos móviles.

La Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (COMTEC), junto a las operadoras Claro Dominicana y Altice, recordó a los clientes la importancia de confirmar sus datos con un documento oficial, como cédula o pasaporte, antes de la fecha límite.

Quienes no lo hagan enfrentarán la suspensión provisional de su línea hasta por dos meses; de no completar la validación en ese plazo, perderán el número de manera definitiva.

Cómo proceder

En el caso de Claro, los clientes pueden realizar el proceso marcando *456# desde su móvil y seguir los pasos indicados, o acudir a una de sus tiendas si solo cuentan con pasaporte para realizar la validación de manera presencial.

Por su parte, los usuarios de Altice pueden acceder al portal identidadprepago.altice.com.do y seguir los pasos indicados para completar su validación. También pueden marcar *555 para recibir asistencia telefónica en el proceso o acudir a cualquiera de sus tiendas.

Indotel, Comtec, Claro y Altice reafirman su compromiso con la seguridad de los ciudadanos en el uso de las líneas móviles prepago.

Un esfuerzo conjunto que requiere la colaboración activa de cada usuario, fortaleciendo la integridad del sistema de telecomunicaciones y contribuyendo a la protección de toda la población.

Por ello han reforzado la campaña informativa sobre este proceso a través de redes sociales, medios de comunicación, mensajes de texto y llamadas, con el propósito de que la mayor cantidad de usuarios complete la validación en el tiempo establecido.