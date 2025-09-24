ProDominicana reporta US$11.7 millones en intenciones de negocio en feria de Miami

Participantes en la feria Américas Food & Beverage Show 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana, a través del Centro de Exportación e Inversión (ProDominicana), logró importantes resultados en la feria Américas Food & Beverage Show 2025, celebrada en Miami Beach Convention Center, donde 13 compañías nacionales exhibieron la calidad y diversidad de la oferta exportable.

Durante el evento se alcanzó un monto en intención de negocios de 11.7 millones de dólares, como resultado de las más de 362 reuniones comerciales y acercamientos con empresas de diferentes países que presentaron interés en los productos dominicanos, consolidando al país como un socio estratégico en el mercado internacional de alimentos y bebidas.

La directora de ProDominicana, Biviana Riveiro, destacó que la participación en esta feria forma parte de la estrategia de promoción internacional de la institución.

Reiteró que con esta proyección de negocios se reafirma el posicionamiento del país en los mercados internacionales y además se fortalecen las oportunidades de las empresas para expandirse en nuevos destinos de exportación.

Al mismo tiempo, señaló el compromiso de continuar fomentando las exportaciones que, desde el inicio del gobierno del presidente Luis Abinader, han sido impulsadas a través del Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones. Estas conexiones de negocios llevan a un seguimiento continuo desde ProDominicana, para lograr las metas trazadas, según indica una nota de presa.

Participantes y productos

Las empresas participantes presentaron una amplia variedad de productos, incluyendo embalajes flexibles y de cartón, café, galletas saladas y pastas, jugos, leches, bebidas y ron, coco horneado, mantecados y chocolates, agua embotellada, vegetales precocidos y congelados, así como sazones.

En la modalidad presencial, la República Dominicana estuvo representada por Padilla, S.A., Café Santo Domingo, Grupo Bocel, Pasteurizadora Rica, Minis, LY Company Internacional, Sylvan Foods, Tinflex SRL, Cortés Hermanos & Co. y el Consorcio Cítricos Dominicanos.

En tanto, a través de muestras, participaron D´Nagua Especias Dominicanas, Bella Aldea SRL y Oliver & Oliver, reforzando el liderazgo del país en la región con productos de alta calidad y gran aceptación internacional.