Los fondos de pensiones financian desde locales hasta zonas francas

Con los fondos de pensiones solo se han financiado seis proyectos residenciales. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

A pesar de que la ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social establece que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) debían priorizar la colocación de los recursos de los cotizantes en ciertas actividades productivas, incluyendo la construcción de viviendas, hasta el momento con el dinero aportado se han priorizado otros tipos de inversiones.

De los 184 proyectos que habían financiados las AFP hasta el cierre del primer semestre de este año, solo seis de ellos, equivalente al 3.3 % del total, fueron para complejos residenciales ubicados en tres demarcaciones: Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago.

Así está contenido en el reporte estadístico de la Superintendencia de Pensiones (Sipen), en el cual se especifica que en Santo Domingo los fondos de los trabajadores fueron utilizados para apoyar económicamente tres proyectos habitacionales, por 1,246.3 millones de pesos, seguida del Distrito Nacional, con dos, por 705.7 millones de pesos.

En Santiago, el dinero de los cotizantes fue usado para respaldar la construcción de un complejo residencial por 106.7 millones de pesos, sumando entre los seis 2,058.8 millones.

El déficit habitacional del país era de 1,464,995 unidades en 2018, según el Plan Decenal de Viviendas 2022–2032 presentado en mayo pasado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, sumando el cuantitativo 391,623 residencias y el cualitativo1,073,372, siendo estas últimas aquellas que presentan carencias estructurales, materiales deficientes o falta de servicios básicos.

Las provincias de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago y La Altagracia presentaron un mayor déficit habitacional en términos de número viviendas, agrega el documento.

En total, con los fondos de pensiones se han realizado inversiones en proyectos por 174,350.2 millones de pesos, distribuidos en 17 provincias y el Distrito Nacional, de acuerdo con los registros de la Sipen.

Sectores más beneficiados

Las administradoras de fondos de pensiones han preferido invertir en edificios o locales corporativos-financieros, en plazas comerciales, generación de energía y hoteles de playa y ciudad, totalizando entre estos 127 proyectos financiados.

El dinero de los cotizantes fue utilizado, hasta el pasado junio, para la construcción de 57 edificios o locales corporativos-financieros y para 26 plazas comerciales, representando entre ambos el 45.1 % del total. Para esos proyectos se destinaron 22,926.4 millones de pesos.

En tanto, para las obras de generación de energía: solar, térmica y eólica las AFP financiaron el equivalente a 55,778.6 millones de pesos, distribuidos en 33 proyectos, siendo los primeros la mayoría, con 17, según los registros de la Sipen.

En hoteles de playa y ciudad, los recursos para el retiro de los trabajadores dominicanos sirvieron para financiar 11 proyectos, para los cuales las AFP han destinado 29,974.4 millones de pesos.

Provincias con proyectos

Dos demarcaciones: el Distrito Nacional y La Altagracia concentran la mayor cantidad de proyectos financiados con los fondos de pensiones, agrupando entre ambas 117, equivalente al 63.6 %. En la primera, los recursos han sido utilizados para apoyar 96 proyectos mientras que en la segunda 21.

De igual forma, otras 18 provincias registran iniciativas que recibieron respaldo económico de los fondos de pensiones.

Sin embargo, en el lado opuesto, 14 demarcaciones no registran proyectos que hayan sido financiados con los recursos de los trabajadores, entre las que se encuentran Hato Mayor, Monte Plata, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, entre otras.