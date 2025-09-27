Empresa americana Philip Morris reconoce liderazgo de RD en lucha contra el comercio ilícito

República Dominicana entre los países menos vulnerables al comercio ilícito en América Latina. ( ARCHIVO DL )

La empresa americana Philip Morris Dominicana felicitó al presidente de la República, Luis Abinader, por el destacado posicionamiento del país en el más reciente Illicit Trade Index 2025, publicado por la Coalición Internacional contra el Comercio Ilícito (Tracit).

En una comunicación dirigida al mandatario, Philip Morris destacó a la República Dominicana como un referente regional en la lucha contra el comercio ilícito, reconociendo el compromiso político y la cooperación público-privada que han permitido avances significativos en la materia.

El informe internacional resalta especialmente iniciativas como la Mesa de Ilícitos, coordinada por el MICM, y el fortalecimiento de instituciones como el Ceccom, además de los controles fronterizos en provincias estratégicas, lo que ha contribuido a combatir con eficacia el contrabando y proteger la competitividad nacional.

