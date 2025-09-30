Sanz Lovatón presenta la transformación logística del país en la Universidad George Washington

El director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, dijo que el objetivo es claro: establecer a la República Dominicana como el principal centro logístico de la región. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), encabezó este martes un conversatorio con estudiantes de la Universidad George Washington, sobre los retos y oportunidades que enfrenta la República Dominicana para continuar su transformación social y económica.

Durante el evento "El Reto de Transformar a la República Dominicana", como parte de la Semana Dominicana en EE. UU., que organiza la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), Sanz Lovatón presentó la visión del actual gobierno para convertir la logística en el próximo gran motor de crecimiento del país, diversificando la economía y haciéndola más resiliente, al tiempo que destacó las oportunidades que ya se han creado con este esfuerzo.

"Nuestro objetivo es claro: establecer a la República Dominicana como el principal centro logístico de la región", afirmó el funcionario, subrayando que este proceso ya está generando empleos de calidad, confianza internacional y nuevas inversiones.

Sanz Lovatón explicó que para lograrlo se han impulsado desde la Dirección General de Aduanas (DGA) iniciativas clave como la promulgación de la nueva Ley de Aduanas 168-21, que sustituyó una legislación obsoleta de 68 años de antigüedad, y la Ley 30-24 de Operadores y Centros Logísticos, reforzando la competitividad y la seguridad jurídica del sector.

A través de una nota de prensa, señaló que esas reformas legales, acompañadas de cambios en la infraestructura tecnológica de las aduanas dominicanas han permitido incrementar las recaudaciones, facilitar el comercio, mejorar los servicios y fortalecer el control y la seguridad nacional.

Dijo que esos avances también están generando beneficios concretos para los Estados Unidos.

Bajo la administración de Sanz Lovatón, indica la nota de prensa, la República Dominicana ha desarrollado la capacidad de entregar mercancías a una velocidad que equivaldría a que el 48 % de la población estadounidense recibiese paquetería en 48 horas, convirtiendo a la logística dominicana en una alternativa más rápida incluso que muchas entregas domésticas.

Además, bajo la actual gestión, la República Dominicana ha logrado reducir el tiempo de tránsito marítimo entre Miami y Santo Domingo en tres a cuatro días, estableciendo un nuevo estándar de eficiencia logística para la región.

También presentó avances concretos como la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que interconecta 44 instituciones del Estado para procesar 298 servicios en beneficio de más de 5,000 importadores y 1,000 exportadores.

En materia de control y seguridad, destacó los esfuerzos de lucha contra ilícitos aduaneros, con la mejora continua del Motor de Riesgo, el cual utiliza 188 indicadores dinámicos para perfilar las cargas, y el fortalecimiento del programa de Operadores Económicos Autorizados (OEA), que ya certifica y otorga trato preferencial a las cargas de 685 empresas, entre ellas 434 empresas en la categoría Internacional y 251 en el estatuto simplificado, democratizando este último el acceso al comercio exterior a las pequeñas y medianas empresas.

Como ejemplo del impacto de estas transformaciones, señaló que el país pasó de verificar solo el 40 % de la carga con rayos X en 2020 a inspeccionar hoy el 96 %, "un salto histórico en materia de seguridad y eficiencia logística".

Sobre la Semana Dominicana en EE. UU.

Semana Dominicana en EE. UU. es una misión exclusiva de Amchamdr que tiene como propósito afianzar las relaciones comerciales bilaterales, estrechar lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos y gestionar intereses comunes entre ambos países, que se celebra del 29 de septiembre al 2 de octubre, en las ciudades de Washington D.C. y Nueva York.