Cámara de Comercio de Santiago plantea prioridades para impulsar el desarrollo del Cibao

Luis Campos Jorge, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, durante su discurso en la inauguración de Expo Cibao 2025, donde expuso propuestas para fortalecer la competitividad y el desarrollo del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Comercio y Producción de Santiago expuso una serie de necesidades y propuestas para fortalecer la competitividad y el desarrollo de la región Norte del país.

Luis Campos Jorge, presidente de la entidad empresarial, al pronunciar el discurso central en el marco de la inauguración de la versión número 38 de Expo Cibao, expresó la necesidad de elevar la calificación de la mano de obra mediante un esfuerzo conjunto que agregue valor a la producción, fomente la innovación y aleje a la sociedad del inmediatismo y de la búsqueda de dinero fácil.

"Solo las nuevas capacidades que podamos ofrecer nos llevarán a mejores niveles productivos", resaltó Campos Jorge.

Asimismo, señaló que la competitividad depende de factores como la innovación tecnológica, la institucionalidad, la calidad del capital humano y la infraestructura.

En ese sentido, llamó a enfrentar la informalidad y el comercio desleal que, según dice, operan fuera de las regulaciones impositivas y laborales.

Infraestructura y conectividad

El presidente de la organización planteó también la urgencia de mejorar la infraestructura vial de la región con proyectos como:

La construcción de la autovía del Ámbar El corredor del Cibao Central, que conectará cuatro provincias, La terminación y señalización de la autopista Duarte La adecuación de la autopista Joaquín Balaguer, en conexión con la circunvalación de Navarrete

Además, entre las prioridades señaló la necesidad de revisar las leyes laborales, el régimen de pensiones y el sistema de seguridad social, al tiempo de reforzar la medicina preventiva para disminuir la dependencia de la salud curativa.

El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago resaltó la importancia de un sector exportador dinámico.

En su intervención, Luis Campos Jorge destacó que el Cibao cuenta con todas las condiciones para mantener e incrementar su aporte al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana, pero advirtió sobre los retos que deben superarse para sostener el dinamismo económico de la región.

Expo Cibao 2025

La versión 38 de Expo Cibao reúne más de 160 empresas en más de 300 módulos que exhiben productos, innovaciones, ofertas y tendencias del mercado. El evento también incluye un área agropecuaria, charlas, conferencias y paneles sobre temas empresariales de actualidad.

La feria estará abierta al público desde este miércoles hasta el domingo, en horario de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en el Parque Central de Santiago.