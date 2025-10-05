AFP Atlántico lanza Prospera, alternativa de plan complementario de pensiones supervisado por Sipen

En el marco de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025 (Filsd2025), AFP Atlántico presentó Prospera, un plan de ahorro complementario para el retiro diseñado para ofrecer a los afiliados la posibilidad de planificar su futuro con mayor libertad, flexibilidad y rendimientos atractivos, tanto para quienes residen dentro como fuera del país.

La presentación tuvo lugar en el estand de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) en la Filsd2025 y contó con la participación de Filipo Ciccone, presidente de AFP Atlántico, quien destacó el compromiso de la entidad con la innovación en productos de previsión y ahorro.

A su lado estuvo el superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, quien subrayó la importancia de impulsar soluciones que fortalezcan el sistema previsional y amplíen las alternativas de ahorro personal a largo plazo.

"Con Prospera buscamos acompañar a cada persona en el camino hacia la estabilidad financiera, dándole la posibilidad de ahorrar con propósito, acceder a mayores beneficios y disponer de sus recursos en los momentos más importantes de su vida", afirmó Filipo Ciccone.

¿Qué comprende el plan?

El plan incorpora beneficios exclusivos, como la bonificación por constancia, un incentivo que premia a los afiliados que mantengan aportes regulares durante tres años consecutivos.

Los planes complementarios se ajustan a las metas de cada afiliado, quien define el monto y la frecuencia de sus aportes con la opción de incrementarlos según sus capacidades y objetivos financieros.

Los fondos acumulados pueden destinarse no solo al fortalecimiento de la pensión futura, sino también a necesidades estratégicas como la adquisición de una primera vivienda, estudios, gastos de salud de alto costo o incremento del fondo previsional, obteniendo así una mejor pensión.

Con este lanzamiento se pone a disposición de los ciudadanos dominicanos el segundo plan complementario de pensiones aprobado mediante la Resolución de la Sipen núm. 500-25, ampliando las alternativas de ahorro para el retiro y reforzando la cultura de previsión a largo plazo.

