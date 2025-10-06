Comercio entre República Dominicana y China supera los 22,400 millones de dólares entre 2020 y 2024

La Segunda Exposición Comercial China en Dominicana busca continuar consolidando las relaciones económicas entre ambos países. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El comercio bilateral entre la República Dominicana y la República Popular China alcanzó los 22, 428.6 millones de dólares en el período comprendido entre 2020 y 2024, según informó ayer lunes Roberto Santana Sánchez, presidente fundador de la Cámara de Comercio Domínico-China.

Santana ofreció el dato durante una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la Segunda Exposición Comercial de la República Popular China y el país, que se celebrará del 10 al 13 de octubre próximo en el Centro de Convenciones del Dominican Fiesta Hotel, en Santo Domingo.

“El comercio y la cooperación entre China y la República Dominicana continuarán fortaleciéndose”, afirmó el empresario, al destacar el crecimiento sostenido en las relaciones bilaterales en los últimos años.

Lazos comerciales

En ese mismo sentido, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), señaló que desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, ambos países incrementaron su confianza política mutua, además de que expandieron la cooperación económica y los intercambios culturales.

“Los lazos comerciales y de inversión entre Dominicana y China se profundizan cada vez más”, precisó Riveiro.

De su lado, Zhao Wenru, segunda secretaria de la Embajada de la República Popular China en República Dominicana, calificó la cooperación entre ambas naciones como un motor clave dentro de la cadena de suministro global.

“Las empresas chinas están dispuestas a fortalecer la colaboración con el sector empresarial dominicano y a mejorar los intercambios económicos y comerciales bilaterales en beneficio de ambos pueblos”, aseguró Wenru.

La Segunda Exposición Comercial China en Dominicana busca continuar consolidando las relaciones económicas entre ambos países.