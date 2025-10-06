Miriam Germán Brito es designada embajadora mundial de CieloRD

Miriam Germán y Milagros de los Santos y Rafael Coronel, ejecutivos de General de Seguros. ( FUENTE EXTERNA. )

La jueza y exprocuradora general de la República, Miriam Germán Brito, fue designada embajadora mundial de CieloRD, un servicio de General de Seguros que ofrece asistencia para la repatriación o sepultura de dominicanos residentes en el extranjero.

El anuncio coincide con el 11.º aniversario de funcionamiento del programa, creado para atender a la diáspora en casos de fallecimiento fuera del país.

Germán Brito, quien recientemente se integró al Consejo de Administración de General de Seguros, asumirá el nuevo rol como representante de CieloRD en el exterior. En sus declaraciones, señaló que conoció el servicio al incorporarse a la entidad y valoró su propósito:

"He vivido el sufrimiento de perder a un ser querido fuera del país y sé la importancia de ofrecer un último adiós digno a quienes amamos", expresó.

Reconocida trayectoria

La presidenta del Consejo de Administración de General de Seguros, Milagros de los Santos, destacó la trayectoria de la magistrada y su vinculación con los valores que promueve el programa.

CieloRD ofrece cobertura para el traslado del cuerpo a la República Dominicana o la sepultura en el lugar de residencia del asegurado. El servicio está orientado a brindar acompañamiento a las familias de la diáspora en momentos de duelo.

CieloRD fue concebido por General de Seguros como una respuesta al desafío que enfrentan miles de familias dominicanas en el exterior al momento de un fallecimiento.

El servicio cubre los costos y trámites para el traslado del cuerpo a la República Dominicana o para la sepultura en el país de residencia, acompañando a los familiares durante todo el proceso.