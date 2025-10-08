Leonardo Wehe es galardonado como Empresario del Año 2025

El empresario Leonardo Wehe fue reconocido como "Empresario del Año 2025". ( FUENTE EXTERNA )

El empresario Leonardo Wehe fue reconocido como "Empresario del Año 2025" en el Premio Nacional de Turismo de la República Dominicana 2025, por su labor en el desarrollo turístico y cultural de la costa norte del país, especialmente en Cabarete, a través de su empresa Cabarete Tango.

El galardón a Wehe fue entregado durante una ceremonia celebrada en el Hotel Catalonia de Santo Domingo, donde se resaltó su aporte a la diversificación del turismo en la región norte y su compromiso con el crecimiento económico y la cultura.

"República Dominicana es el país más lindo del mundo, la envidia de muchos. Siento que es un espacio muy competitivo, pero están todos compitiendo hacia abajo. Con Cabarete Tango nos comprometemos a mejorar la oferta turística con productos boutique, de lujo e innovadores: les ganamos el corazón a los turistas sólo con productos de alto valor agregado, compitiendo hacia arriba. Si seguimos así, Cabarete se convertirá en el verdadero destino turístico alternativo de la República Dominicana", expresó el empresario.

De ascendencia dominico-argentina, Wehe está liderando una transformación en Cabarete a través de una serie de proyectos emblemáticos que buscan posicionar este destino como una joya del Caribe. Entre ellos destacan:

Eden Cabarete, un complejo de condominios frente a la bahía, diseñado por el arquitecto Byron Rodríguez y construido por SC Ingeniería, que introduce un nuevo estándar de diseño inspirado en las olas y la naturaleza.

Icon Cabarete, un complejo de condominios frente a la bahía, diseñado por la arquitecta Sarah García

Cabarete Country Club, el rescate de un abandonado campo de golf de 9 hoyos, que será reconstruido por la arquitecta Christina Fraser. A su vez incluye una serie de amenities sin precedentes en la zona y proyecto para construir más de 150 viviendas entre villas y apartamentos de lujo.

Hotel Villa Taína, bajo una nueva administración, es un referente histórico del turismo en Cabarete, que bajo su liderazgo se ha reinventado como epicentro de deportes acuáticos, bienestar y gastronomía local.

El Cabarete Jazz Festival 2025, relanzado gracias a su inversión personal, ha devuelto al destino parte de su identidad artística y cultural, reuniendo a grandes leyendas del jazz internacionales y proyectando a Cabarete al mundo.

Primer restaurante argentino en Cabarete "Mi Bodegón", la típica comida porteña, en un espacio lleno de arte, buena comida y calidad en el servicio.

Además de estos proyectos, la visión de Wehe ha generado más de 200 empleos directos y centenares de empleos indirectos, lo que dinamiza la economía local y atrae visitantes de alto perfil, interesados en experiencias auténticas.

El Premio Nacional de Turismo, organizado por Luis Severino, cada año reconoce a instituciones, destinos y personalidades que contribuyen al fortalecimiento del turismo nacional.