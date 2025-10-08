Recaudo de Aduanas crece un 6.08 % a septiembre

Sanz Lovatón resalta el papel clave de Aduanas en la economía nacional. ( FUENTE EXTERNA )

El director general de Aduanas (DGA), Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, informó ayer que a septiembre de 2025 la institución ha recaudado 195,203.32 millones de pesos, un 6.08 % más que el mismo periodo del año anterior.

Agregó que en los cinco años de gestión, se ha logrado un recaudo de más de 1.15 billones de pesos.

Indicó que los niveles de recaudación de Aduanas convierten a esa institución en la segunda entidad recaudadora del Estado, representando un promedio de entre 22.64 % de los ingresos entre 2021 y 2024 y el 3.4 % del producto interno bruto en el 2024.

Exportaciones dominicanas superan los 13 mil millones de dólares

Sanz Lovatón ofreció sus declaraciones al exponer sobre el rol de las aduanas para la economía dominicana, ante autoridades y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí informó que en el 2024, las exportaciones superaron los 13,000 millones de dólares, convirtiéndose en el renglón mayor generador de divisas e ingresos para la economía nacional.