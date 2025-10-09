El comercio de la RD con Haití desafía a las bandas: subió 32 % en ocho meses

Haití ha sido por años uno de los principales destinos de las exportaciones dominicanas. Sin embargo, el comercio con el vecino país ha tenido que reinventarse en medio de un escenario extremo: asesinatos, secuestros, carreteras controladas por bandas y un Estado prácticamente ausente.

Aun así, las cifras muestran un repunte importante. Entre enero y agosto del 2025, las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron 775.77 millones de dólares, un crecimiento del 32.35 % respecto al mismo período del año pasado, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Desde que se agudizó la crisis haitiana, especialmente tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, los transportistas y exportadores dominicanos han tenido que modificar su logística para reducir riesgos.

Entre las principales medidas adoptadas se encuentra la implementación del transbordo fronterizo: los camiones dominicanos llegan hasta puntos seguros como Jimaní (Malpaso) o Dajabón, donde la carga es transferida a camiones haitianos. Estos, previamente autorizados por las bandas que controlan las zonas, se encargan de transportar las mercancías hasta su destino final.

“Es un transbordo a camioneros haitianos, que ya están previamente de acuerdo con la banda, les pagan sus pesitos, y llevan sus mercancías. Eso es por Malpaso”, indicó el empresario avícola Juan José Castillo Bencosme.

Estimó que más del 70 % de lo que se consume en Puerto Príncipe llega por Jimaní y Malpaso; mientras una pequeña parte entra por Dajabón, y por Pedernales se mueve una cantidad mínima de mercancías. Cerca de 40 millones de huevos son exportados hacia Haití.

Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), señaló que los importadores haitianos organizan caravanas de seguridad para escoltar los camiones desde la frontera hasta Puerto Príncipe. “Los importadores haitianos cubren el costo de esa seguridad para que sus mercancías lleguen sin problemas”, apuntó.

Así va lo exportado

Entre el 2019 y 2024, las exportaciones dominicanas hacia Haití acumularon 5,238 millones de dólares, según datos de ProDominicana y la DGA. Este período estuvo marcado por la pandemia, el asesinato presidencial, el control de bandas armadas y el cierre parcial de la frontera.

Aun así, el comercio bilateral ha mostrado cierta resiliencia. Las exportaciones pasaron de 820.7 millones de dólares en 2019 a 899.5 millones en el 2024, un aumento acumulado del 9.6 % y un crecimiento promedio anual del 3.3 %.

A pesar de la crisis, Haití sigue siendo uno de los principales mercados para Dominicana, ubicándose constantemente entre los tres primeros destinos de sus artículos.

Según ProDominicana, se identifican 3,491 productos exportados, con la participación de 5,146 exportadores dominicanos.

Comportamiento histórico Las exportaciones dominicanas hacia Haití han mantenido un papel relevante en el comercio exterior del país, con un valor acumulado superior a 12,031.4 millones de dólares entre 2012 y 2024, según datos de ProDominicana y la DGA compilados en la plataforma Data Market. Durante este período, el país registró un crecimiento promedio anual del 8.1 %, aunque el comportamiento interanual ha estado marcado por altibajos debido a factores económicos, políticos y comerciales entre ambos países. El 2012 marcó un punto alto con 1,054.7 millones de dólares exportados, cifra que se mantuvo estable hasta el 2014 con valores de 1,063.8 millones.