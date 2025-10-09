La industria de la moda en RD registra exportaciones por US$862 millones hasta julio de 2025

Carolina Pérez y Mildred Veras, del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana). ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones de moda alcanzaron 862 millones de dólares entre enero y julio de 2025, equivalentes al 10 % de las exportaciones nacionales, mientras que en el 2024 sumaron más de 1,581 millones de dólares.

Así lo arroja la quinta edición del estudio "Situación de la Industria de la Moda en República Dominicana 2025", presentado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) en el marco de la RD Fashion Week.

Más de 470 empresas dominicanas colocaron sus productos en 80 mercados internacionales, siendo Estados Unidos, Haití, Países Bajos, Reino Unido y Bélgica los principales destinos.

Según el estudio, entre los años 2016 y 2024, el valor del comercio mundial de bienes de moda pasó de 1.30 billones a 1.78 billones de dólares, mostrando resiliencia ante crisis y adaptándose a nuevas tendencias como la moda circular y la digitalización.

El estudio, presentado por Carolina Pérez, directora del Departamento de Inteligencia de Mercados de ProDominicana, resalta la importancia de la formación técnica como pilar de competitividad.

En el 2024, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) capacitó a más de 8,500 personas en áreas vinculadas a la moda y la confección, de las cuales el 73 % fueron mujeres, consolidando el rol femenino en la industria y fortaleciendo la base de mano de obra especializada.

Principales provincias exportadoras

Grandes motores como Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Cristóbal se suman al esfuerzo colectivo de provincias como Santiago, La Vega, La Romana y muchas más que llevan el talento a nivel internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/09/whatsapp-image-2025-10-09-at-22711-pm-058a43aa.jpeg Dahiana Cordero, Carolina Pérez y Katy Capriles. (FUENTE EXTERNA)

Novedades del estudio

En julio de 2025, la República Dominicana alcanzó un hito histórico con la obtención del Registro Internacional de la Denominación de Origen del Larimar Barahona, certificación que garantiza la autenticidad y calidad única de esta piedra semipreciosa exclusiva del país.

Este logro refuerza su posicionamiento en el mercado global de la joyería y la moda de lujo, y se complementa con los esfuerzos del Ministerio de Energía y Minas en la puesta en valor del larimar y su consolidación como una gema de alta calidad.

Entre enero y junio de 2025 se exportaron 177,540 libras de larimar, más del doble de lo registrado en 2024.

Asimismo, el comercio electrónico se ha consolidado como una vía estratégica para proyectar la moda dominicana en escenarios internacionales. Plataformas digitales permiten visibilizar el talento creativo, conectar diseñadores emergentes y consolidados con mercados globales y fortalecer el posicionamiento del país en la moda regional y mundial.