República Dominicana compartirá su modelo contra el comercio ilícito de alcohol adulterado en Brasil

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este jueves que fue invitado por el Senado de Brasil para compartir su experiencia en la lucha contra el comercio ilícito de alcohol adulterado, reconocida a nivel regional por su efectividad, articulación interinstitucional y resultados sostenibles.

La sesión, que se celebrará esta semana en Brasilia, abordará la creación de un sistema nacional de rastreo de bebidas alcohólicas ante los recientes casos de intoxicaciones por metanol en Brasil, indica una nota de prensa de la entidad.

En representación del país participará el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, quien presentará los logros alcanzados por la República Dominicana bajo el liderazgo del ministro de Industria y Comercio Víctor (Ito) Bisonó y el respaldo del presidente Luis Abinader.

"El hecho de que una nación del tamaño y la influencia de Brasil invite al MICM para conocer nuestra experiencia es un reconocimiento a las políticas públicas que hemos impulsado para proteger la vida, la economía formal y la institucionalidad del país. Pasamos de una crisis nacional en 2020 a convertirnos en ejemplo regional de acción efectiva y coordinación pública-privada", expresó Bisonó.

Lucha contra el comercio ilícito

La nota destaca que el modelo dominicano se consolidó a partir de 2021, con la creación de la Mesa Interinstitucional de Lucha contra el Comercio Ilícito, la actualización de la Ley 17-19, y el fortalecimiento del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

Agrega que a ello se sumó el trabajo conjunto con la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud Pública, Pro Consumidor, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Policía Nacional y representantes del sector privado.

"Por esta estrategia integral, el país ha alcanzado cero muertes por consumo de alcohol adulterado y ha incautado más de 135 millones de unidades de productos ilícitos, valoradas en más de 4,500 millones de pesos, resultados que consolidan a República Dominicana", refiere.

La invitación fue divulgada por CNN Brasil, que destacó la intención del Congreso brasileño de conocer de primera mano el modelo dominicano para fortalecer su propio sistema de trazabilidad de bebidas.

