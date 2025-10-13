El nuevo hangar de FL Technics impulsa el crecimiento profesional de las mujeres en la aviación

El nuevo hangar de mantenimiento de aeronaves de FL Technics en Punta Cana refleja el compromiso de la compañía con la creación de auténticas trayectorias profesionales para mujeres y profesionales de todos los ámbitos de la aviación. Es el caso de Viktorija Speteliunaite, quien lidera el equipo de Personas y Cultura en el nuevo hangar de FL Technics en Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Si bien el sector de la aviación mundial continúa creciendo y evolucionando, las mujeres siguen estando subrepresentadas en la industria. Según la IATA, solo el 14 % de los puestos ejecutivos sénior y el 6 % de los puestos directivos de la aviación comercial están actualmente ocupados por mujeres.

En el nuevo hangar de mantenimiento de aeronaves de FL Technics en Punta Cana, actualmente en la fase final de construcción, la compañía está replanteando el statu quo, ofreciendo nuevas oportunidades para mujeres y profesionales de todos los ámbitos en una de las industrias de mayor evolución del mundo.

De acuerdo con la nota de prensa, la apertura de estas nuevas instalaciones de MRO (mantenimiento, reparación y revisiones) un paso práctico para ampliar las oportunidades en puestos técnicos y de liderazgo en la aviación. Esta decisión se produce en un momento en que los datos de toda la industria siguen destacando importantes brechas de género y una visibilidad profesional limitada, especialmente en las trayectorias técnicas.

Desde el nivel inicial hasta el liderazgo

Amplía que este enfoque en las oportunidades se refleja en historias reales de crecimiento profesional dentro de la industria de la aviación. Viktorija Speteliunaite comenzó su trayectoria como administradora de hangar en las instalaciones de FL Technics en Kaunas, Lituania, en 2016.

Su puesto inicial le permitió tener contacto diario con una amplia gama de colegas y clientes: una experiencia práctica y dinámica que despertó su interés en una carrera a largo plazo en la aviación.

"Mis primeros pasos en FL Technics me mostraron lo dinámica que es la industria, pero también lo solidario que puede ser el ambiente aquí", recuerda Viktorija.

A medida que se integró más al equipo, sus responsabilidades aumentaron, pasando de la administración a una introducción al área de Recursos Humanos. Pronto, trabajó en proyectos que abarcaban desde el desarrollo de procesos hasta la adquisición de talento.

Durante estas transiciones, según el documento, tuvo oportunidades de aprender, a veces mediante ensayo y error.

"Lo que siempre ha significado mucho para mí es la confianza que mis gerentes depositaron en mí. Me permitieron hacer preguntas, cometer errores y seguir adelante", dice Viktorija.

Asegura que esa misma base de apoyo le ha permitido liderar el equipo de Personas y Cultura en el nuevo hangar de FL Technics en Punta Cana, donde ayudará a otros a dar el siguiente paso en un sector en rápido crecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/13/whatsapp-image-2025-10-13-at-40014-pm-1-f2f091a2.jpeg Viktorija Speteliunaite comenzó su trayectoria como administradora de hangar en las instalaciones de FL Technics en Kaunas, Lituania, en 2016. (FUENTE EXTERNA)

Adaptarse a nuevas culturas, abrir nuevas perspectivas

Asumir un rol de liderazgo en Punta Cana ha significado más que un nuevo puesto. Para Viktorija, es una oportunidad de apoyar a un equipo formado por diferentes orígenes, perspectivas y estilos de trabajo, lo que considera un reto estimulante.

"El enfoque local del trabajo suele ser más mesurado y se hace un gran esfuerzo por mantener el equilibrio, algo de lo que creo que todos podrían aprender. Estamos acostumbrados a esforzarnos por obtener resultados lo más rápido posible, pero encuentro valor en su forma de cuidar el proceso y no apresurarlo", comparte.

El cambio ha animado a Viktorija a replantearse las rutinas habituales y a inspirarse en una auténtica mezcla de culturas. Incluso mientras ayuda a dar forma a los procesos, se siente igualmente influenciada por la actitud abierta de sus nuevos compañeros.

"Aquí la gente realmente valora tanto la participación como el reconocimiento", observa.

"Hay mucho entusiasmo y curiosidad, y he aprendido que se pueden lograr mayores avances cuando todos se sienten parte del equipo, sin importar dónde se empezó".

Para Viktorija, su historia demuestra el valor de afrontar nuevos retos, tanto a nivel profesional como personal. Hay que salir de la zona de confort. Cada etapa ha traído miedos y dudas, pero al final, todos tenemos esperanzas y preocupaciones similares.

Lo importante es creer en uno mismo. Una vez que uno se abre a nuevas experiencias, hay más espacio para la motivación, la conexión y el crecimiento compartido en cualquier continente.

Acerca de FL Technics

FL Technics es un proveedor global de servicios de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves. La empresa se especializa en mantenimiento de base y de línea, soporte de repuestos y componentes, gestión de motores, APU y tren de aterrizaje, ingeniería aeronáutica integral y formación técnica.

Certificada bajo las normas EASA Parte 145, Parte CAMO, Parte 147, Parte 21 y FAA-145, FL Technics opera instalaciones en Lituania, Indonesia y el Reino Unido, con estaciones de línea en todo el mundo.

FL Technics es miembro de la familia Avia Solutions Group. Es el proveedor de ACMI (aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros) más grande del mundo con una flota de más de 180 aeronaves y una empresa matriz de SmartLynx, Avion Express, BBN Airlines, KlasJet, Magma Aviation y más que operan en todos los países.