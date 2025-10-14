La marca de vehículos eléctricos Avatr lanza "Feria Avatr del Millón de Kilómetros de Garantía"

Los asistentes podrán conocer y probar los modelos de la marca en el showroom principal de Avatr, ubicado en la Avenida Bolívar 1152 "Rosh Green Motors. ( FUENTE EXTERNA )

La marca de vehículos eléctricos Avatr anunció el lanzamiento de la "Feria Avatr del Millón de Kilómetros de Garantía", que se llevará a cabo del 20 de octubre al 1 de noviembre en Santo Domingo, con un descuento de 10,000 dólares por vehículo.

Una nota de prensa indica que durante la feria los asistentes podrán conocer y probar los modelos de la marca en el showroom principal de Avatr, ubicado en la Avenida Bolívar 1152 "Rosh Green Motors", así como en los principales concesionarios del país. El horario de atención será de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Avatr busca incentivar la adopción de la movilidad eléctrica premium y sostenible mediante un esquema de "Facilidades sin precedentes", que incluye:

Financiamiento especial: Cero inicial, cero intereses y hasta 36 meses para pagar.

Valoración superior: Recepción de vehículos usados a precios por encima del mercado.

Beneficios adicionales: Seguro full gratuito por un año y mantenimiento sin costo.

Apoyo bancario: Integración con las ferias automovilísticas del Banco de Reservas y otros grandes bancos nacionales.

Según la empresa, la feria forma parte de su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de la contaminación urbana, promoviendo el uso de vehículos eléctricos de alto rendimiento y diseño vanguardista.

Los vehículos adquiridos durante el evento contarán con respaldo de bancos y aseguradoras locales, así como con un servicio postventa garantizado y disponibilidad de repuestos.

Avatr, representada en el país por Rosh Green Motors, combina diseño, tecnología y seguridad avanzada para ofrecer una experiencia de conducción "sin emisiones y sin compromisos", orientada a consumidores que buscan lujo y sostenibilidad.