El Índice Mensual de Actividad Manufacturera asciende a 58.7 en septiembre 2025

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) continuó ascendiendo al pasar de 55.2 en agosto a 58.7 en septiembre del presente año.

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano , constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo.

Este índice está compuesto por cinco variables:

Ventas Producción Empleos Inventarios Tiempos de entrega

Comportamientos de las variables

De acuerdo con una nota de prensa de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en septiembre, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a agosto:

Volumen de ventas pasó de 57.6 a 65.5

pasó de 57.6 a 65.5 Empleo revirtió su tendencia a la baja y se colocó sobre la barrera de los 50.0 al pasar de 47.1 en agosto a 53.0 en septiembre

revirtió su tendencia a la baja y se colocó sobre la barrera de los 50.0 al pasar de 47.1 en agosto a 53.0 en septiembre Plazo entrega de suplidores pasó de 51.0 en agosto a 54.0 en septiembre 2025

En cambio, "volumen de producción" pasó de 58.9 en agosto a 58.6 en septiembre, mientras que "inventario de materias primas" descendió de 56.9 en agosto a 55.0 en septiembre. Es decir, que las cinco variables permanecieron sobre la barrera de los 50.0

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas en línea.