La demanda nacional de cervezas ronda los 4.6 millones de botellas por día

Camiones de la Cervecería Nacional Dominicana son colocados en el Hub logistico para ser abastecidos de cerveza. ( DIARO LIBRE/NEAL CRUZ )

El dominicano es alegre por naturaleza. Le gusta celebrar, compartir y reír. No necesita un motivo especial: cualquier encuentro con amigos, una victoria deportiva o una tarde de calor es suficiente para levantar una botella, destaparla y dejar que el inconfundible sonido anuncie lo que viene: una fría vestida de novia.

Esa expresión, tan criolla y simbólica, describe más que una bebida: representa una costumbre profundamente arraigada en la identidad nacional. En República Dominicana, la cerveza es la reina del brindis, la fiel compañera de las conversaciones, los colmadones y los días de playa.

Y es que la demanda habla por sí sola. En el país se consumen más de 4.6 millones de botellas de cerveza cada día, lo que equivale a 115 millones de botellas cada 25 días. Una cifra que retrata la magnitud de esta pasión nacional.

Para responder a ese apetito cervecero, la Cervecería Nacional Dominicana (CND) inauguró recientemente un moderno Hub de Transformación Logística, con una inversión superior a 2,900 millones de pesos. Con una extensión de 145,000 metros cuadrados, este centro puede almacenar más 115 millones de botellas de 12 onzas, garantizando que no falte una fría en ningún rincón del país.

Acto inaugural

"Nuestro Hub, con 145 000 m2, tiene capacidad para almacenar más de 115 millones de botellas de cervezas, equivalentes a suplir la demanda nacional por 25 días. Un logro de esa magnitud solo es posible gracias al trabajo y esfuerzo diario de los más de 4,700 colaboradores de toda nuestra operación para que cada consumidor pueda disfrutar de una fría vestida de novia en cualquier lugar que se encuentre", indicó, Fabián Suárez, presidente de la CND.

El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el presidente de la compañía, Fabián Suárez, quien destacó que esta nueva infraestructura es una muestra de la confianza de la empresa en el futuro económico de la República Dominicana.

"Hoy inauguramos un centro de operaciones que se consolida como uno de los más grandes del país y del Caribe. Una promesa cumplida, señor presidente. Un paso firme hacia el desarrollo sostenible y una muestra tangible de nuestra inquebrantable confianza en el futuro de la República Dominicana", afirmó Suárez.

"Es la materialización de la excelencia operativa hecha 100 % con manos dominicanas", agregó el presidente de CND.

Inversión

El proyecto implicó una inversión superior a 2,900 millones de pesos y generará más de 500 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la cadena logística y la distribución nacional de la empresa.

Desde 2021, Cervecería Nacional Dominicana ha ejecutado un plan de expansión que asciende a 17,640 millones de pesos, reafirmando su posición como la principal industria cervecera del Caribe.

"Desde el 2021 hemos avanzado un ambicioso plan de inversiones que totaliza 17,640 millones de pesos. Lo que demuestra que la República Dominicana no es solo un mercado importante, sino es el corazón de Centroamérica y el Caribe de la operación de nuestra casa matriz, AB InBev, la cervecera más grande del planeta", indicó el alto ejecutivo.

Suárez señaló que el consumo de cerveza en el país refleja no solo una preferencia cultural, sino también un motor económico que impulsa sectores como el transporte, el turismo, el entretenimiento y el comercio.

"Cada proyecto de la industria cervecera dinamiza sectores como el transporte, el turismo, el entretenimiento y el comercio. Este progreso se siente en cada rincón de esta maravillosa tierra", expresó.

Asimismo, destacó que el nuevo centro fue diseñado bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con el objetivo de obtener la certificación LEED por su compromiso ambiental.

"En Cervecería estamos comprometidos con un futuro próspero que genere valor para todos. Apostamos por continuar creciendo con el país por los próximos 100 años", concluyó Suárez.