Banreservas anuncia su feria de vehículos Expomóvil 2025

El Banco de Reservas (Banreservas) anunció la celebración de la feria de vehículos Expomóvil 2025, a realizarse del 23 al 26 de octubre, con tasas exclusivas para la adquisición de unidades convencionales, híbridas y eléctricas.

Esta edición propone una oferta de financiamiento de hasta un 90 % para vehículos personales y comerciales, con atractivas tasas y plazos de hasta siete años para pagar, según comunicó la entidad mediante nota de prensa.

Expomóvil Banreservas cuenta con la participación de dealers y concesionarios de todo el país, quienes presentarán una amplia variedad de inventario para que los clientes adquieran su vehículo deseado.

Los interesados en aprovechar las oportunidades pueden precalificarse vía WhatsApp 809-960-2110, escribiendo a la asistente virtual Alma; visitar el minisite Expomóvil Banreservas en la página web del banco o dirigirse a las más de 300 oficinas comerciales que estarán abiertas en horario extendido, durante los días de la feria.

Los premios

Como parte de la experiencia de esta versión de la feria, los clientes que financien sus vehículos participarán para ganar premios en efectivo de hasta 300,000 pesos, además de obsequios promocionales, entre otras comodidades.

En adición, Seguros Reservas sorteará 20 premios de 50,000 pesos, aplicados en pólizas de vehículo para quienes adquieran su unidad en la jornada y un 10 % de descuento al asegurar unidades adicionales.

"El Banco de Reservas, con la feria Expomóvil, promueve el crecimiento y la dinamización del sector automotriz, al tiempo que apoya a los clientes en la adquisición de su medio de transporte ideal", concluye el comunicado.