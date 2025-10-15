Empresa de procesamiento de pagos Portal creció más de un 35 % en volumen de facturación

Gustavo Turquía, Simón Genao, Fabio Báez, Gustavo Zuluaga Alam y Víctor Virgilio Méndez durante la celebración del segundo aniversario de la empresa de pagos Portal. ( FUENTE EXTERNA )

Portal, empresa de procesamiento de pagos electrónicos en República Dominicana, celebró dos años de la renovación de su marca, consolidándose como un neo adquiriente y diferenciándose por el desarrollo de múltiples innovaciones que han transformado el mercado local.

Con una propuesta de valor integral, dirigida a comercios, entidades de intermediación financiera, facilitadores de pagos y fintechs en general, la compañía reafirmó su visión de modernizar la aceptación de pagos en el país.

En el marco de su aniversario, la firma llevó a cabo un encuentro con el sector financiero, donde participaron más de 100 ejecutivos de entidades de intermediación, representantes de entes reguladores, clientes y proveedores tecnológicos.

Durante el evento, Fabio Báez, vicepresidente ejecutivo de Portal, declaró: "Hemos iniciado una transición de un adquirente tradicional hacia un modelo que podemos llamar neo adquirente, caracterizado por mayor flexibilidad, una amplia capacidad de integración con terceros y la incorporación de múltiples soluciones de pago que responden a las necesidades actuales de comercios y consumidores".

En estos dos años, la empresa registró un crecimiento de más de un 35 % en su volumen de facturación, posicionándose como un procesador importante a través de las principales pasarelas de comercio electrónico de República Dominicana, según comunicó mediante nota de prensa.

Asimismo, incrementó en más de un 40 % su base de nuevos negocios, abarcando desde nano merchants hasta grandes corporaciones y consolidó su liderazgo en la aceptación de pagos en el sector transporte.

Estos avances se complementan con una propuesta multicanal, que incluye aceptación con pos, links de pago, códigos qr, tap to phone y comercio electrónico; mayor interoperabilidad con bancos, fintechs y facilitadores de pago; seguridad y cumplimiento normativo bajo estándares globales y locales; así como flexibilidad tecnológica que permite la integración con plataformas de terceros y la personalización para distintos tipos de comercios, afirmó la compañía.

Impulsando esta visión de futuro, la empresa presentó también la aplicación móvil App Portal, una plataforma que centraliza la gestión de pagos en múltiples canales y brinda a los comercios mayor control, agilidad y seguridad en sus operaciones.

Nueva iniciativa

De la misma forma, y como parte de esta nueva fase de consolidación, lanzó la campaña "La herramienta incorrecta no mueve tu negocio", un concepto que resalta la importancia de contar con soluciones adecuadas para la gestión comercial.

La iniciativa busca demostrar cómo, desde una misma plataforma, los comercios pueden ser más ágiles, tener mayor control de sus canales de venta y acceder a una solución de pagos integral, alineada con sus necesidades de crecimiento.

"Nuestra meta a cinco años es que República Dominicana se convierta en referente regional en innovación de pagos digitales, con Portal como socio estratégico de comercios, fintechs y entidades financieras", manifestó Báez sobre los próximos pasos de la compañía.

Sobre Portal

Portal es el resultado de más de 24 años de experiencia en la aceptación de pagos electrónicos, respaldado por un grupo de accionistas en República Dominicana.

Su propósito es fomentar el uso de métodos de pago electrónicos en comercios, bancos y empresas fintech, ofreciendo asesoramiento y soporte tecnológico para transacciones seguras y eficientes.

