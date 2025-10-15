La Cervecería Nacional inaugura un nuevo centro de operaciones en Santo Domingo Oeste

El presidente Luis Abinader, junto al presidente de Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor "Ito" Bisonó, y otros funcionarios, durante la inauguración del nuevo Hub de Transformación Logística de la cervecera. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Cervecería Nacional Dominicana inauguró este miércoles un nuevo Hub de Transformación Logística, una infraestructura de clase mundial que marca un hito en la expansión logística e industrial del país, con una inversión que supera los 2,900 millones de pesos.

Ubicado en el sector de Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste, el nuevo centro de operaciones cuenta con 145,000 metros cuadrados y tiene la capacidad para almacenar más de 115 millones de botellas de cerveza, lo que equivale a cubrir la demanda nacional durante 25 días. La obra fue desarrollada en tiempo récord con el respaldo del Banco Popular y la constructora Terrier.

Durante el acto, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, el presidente de Cervecería Nacional Dominicana, Fabián Suárez, resaltó que esta inversión forma parte de un plan estratégico de expansión que, desde 2021, ha totalizado más de 17,640 millones de pesos en el país.

"Hoy inauguramos un centro de operaciones que se consolida como uno de los más grandes del país y del Caribe. Es una promesa cumplida, señor presidente. Un paso firme hacia el desarrollo sostenible y una muestra tangible de nuestra inquebrantable confianza en el futuro de la República Dominicana", expresó Suárez.

Asimismo, destacó que esta obra ha sido concebida bajo criterios de sostenibilidad con el objetivo de obtener la certificación LEED, lo que garantiza eficiencia energética, reducción de emisiones y un entorno laboral de alto estándar para los colaboradores.

"El orgullo dominicano se ha puesto en acción. Es la materialización de la excelencia operativa hecha 100 % con manos dominicanas", añadió.

El nuevo Hub de Transformación Logística de Cervecería Nacional ubicado en el sector de Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Generación de empleos

El centro logístico generará más de 500 empleos directos e indirectos, y tendrá un impacto positivo en sectores como transporte, comercio, turismo y entretenimiento.

De su lado, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que esta inauguración representa "más que una inversión", al ser "símbolo del dinamismo de nuestra economía y de la madurez de un sector productivo que sigue creciendo con propósito".

"Cervecería Nacional Dominicana forma parte esencial de nuestra historia industrial. Su crecimiento es también una señal del clima de inversión que exhibe el país. En 2024, la inversión extranjera directa alcanzó los 4,523 millones de dólares, una cifra récord que confirma la confianza del mundo en la República Dominicana", puntualizó Bisonó.

El ministro también valoró la visión del presidente Abinader al crear un entorno favorable para los negocios: "Esa confianza se construye con responsabilidad, diálogo y políticas que generan certidumbre. Esa es la visión del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la productividad, la competitividad y la estabilidad los pilares de su gobierno".

Instalaciones del nuevo Hub de Transformación Logística de Cervecería Nacional ubicado en el sector de Hato Nuevo, en el municipio Santo Domingo Oeste.

Producción sostenible

Cervecería Nacional Dominicana opera con energía 100 % renovable, produce sus propias botellas de vidrio y mantiene una cadena de valor integrada en territorio nacional, trabajando con agricultores, colmaderos y mipymes a través de iniciativas como "Dueños de su Futuro" y el impulso al sello "Hecho en República Dominicana".

Este nuevo hub consolida a la República Dominicana como centro neurálgico de la operación regional de AB InBev, la cervecera más grande del mundo, reafirmando su compromiso con el país a largo plazo.

"Apostamos por continuar creciendo con el país por los próximos 100 años", concluyó Fabián Suárez.

