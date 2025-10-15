Los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), principalmente de capital chino, han comenzado a entregar la documentación necesaria para poder reabrir, informó este miércoles el ministro Carlos Bonilla.

El funcionario explicó que estos negocios deben presentar los estudios estructurales y las certificaciones correspondientes para demostrar que sus edificaciones son seguras.

"Están empezando a entregar la documentación necesaria", dijo Bonilla al ser consultado por la prensa sobre el avance del proceso.

El ministro aclaró que las inspecciones realizadas por el Mived no se limitan a comercios de propietarios extranjeros.

"No hemos hecho operativos solo de personas extranjeras. Hemos fiscalizado y paralizado muchas obras de distintas nacionalidades. Es parte de nuestro trabajo habitual", afirmó en el Senado.

Más de 18 mil inspecciones

Bonilla indicó que entre 2022 y 2025 el ministerio ha realizado más de 18 mil inspecciones a diferentes estructuras en todo el país.

En el caso de los negocios chinos, explicó que el proceso empezó luego de detectarse fallas en una tienda, lo que llevó a revisar otras edificaciones similares para constatar su seguridad.

"Les estamos dando la celeridad necesaria, porque sabemos que son negocios que tenían sus puertas abiertas. Primero está preservar vidas y después todo lo demás", sostuvo.

Las declaraciones del ministro Bonilla fueron ofrecidas después de entregar en el Senado un anteproyecto que modifica la Ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.