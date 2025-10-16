UNE advierte sobre los problemas que limitan el encadenamiento productivo en RD

Leonel Castellanos Duarte, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, habló sobre los retos que tiene el país en materia de encadenamiento productivo. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios (UNE), Leonel Castellanos Duarte, advirtió este jueves que la República Dominicana todavía enfrenta serias dificultades estructurales que impiden un verdadero encadenamiento productivo entre los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicios.

Durante su intervención en el desayuno empresarial, Castellanos señaló que "hablar hoy sobre el encadenamiento productivo es referirse a uno de los pilares fundamentales para alcanzar un crecimiento económico sostenible e inclusivo".

Sin embargo —precisó— el país aún no logra conectar de forma efectiva a los distintos sectores debido a limitaciones en tecnología, financiamiento, infraestructura e información de mercado.

"El Estado debe implementar políticas públicas que fomenten la integración entre los sectores que no logran insertarse en la cadena de valor. Muchos pequeños y medianos empresarios quedan fuera por falta de acceso a crédito productivo, investigación, innovación y transferencia tecnológica", afirmó el dirigente empresarial.

Castellanos reconoció la iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de impulsar un programa nacional de encadenamiento productivo digital, orientado a las mipymes, pero enfatizó que "aún falta mucho por hacer".

Entre los principales desafíos mencionó el alto costo logístico derivado de la falta de infraestructura adecuada, la escasa vinculación entre los productores locales y las grandes industrias, y el reducido acceso a servicios financieros en zonas rurales.

"Importamos insumos que podrían producirse en el país. Si logramos conectar mejor los sectores productivos, la economía dominicana podría avanzar hacia un modelo más diverso y resiliente", aseguró.

El presidente de la UNE también destacó las oportunidades de articulación con sectores como el turismo y las zonas francas, donde —según dijo— cerca del 70 % de los insumos son importados.

"Ahí hay un gran potencial para generar componentes elaborados y semielaborados en el país, fortaleciendo la producción nacional", agregó.

Castellanos abogó por la creación de centros regionales de acopio y transformación, el fortalecimiento de la educación técnica, y la implementación de una política industrial moderna que integre agricultura, manufactura y servicios bajo una visión exportadora.

Visión y liderazgo

En cambio, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que el país "avanza con visión y liderazgo" en medio de un escenario global complejo.

Bisonó resaltó los esfuerzos del Gobierno para consolidar a la República Dominicana como hub logístico del Caribe, fortalecer la base industrial y promover la integración a las cadenas globales de valor, especialmente en sectores estratégicos como los semiconductores, el nearshoring y las zonas francas.

"Estamos construyendo un modelo de desarrollo más competitivo, sostenible e innovador", afirmó el ministro, quien informó que las compras de las zonas francas a la industria nacional alcanzaron 155,460 millones de pesos a diciembre de 2024, un aumento del 15 % respecto al año anterior.

Tanto Castellanos como Bisonó coincidieron en que el fortalecimiento del encadenamiento productivo es clave para que la República Dominicana logre una economía más competitiva, equitativa y sostenible.