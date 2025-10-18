Ejecutivas destacan el valor de la empatía y el trabajo en equipo en el liderazgo empresarial

Silvia Callado - la X 102.1 FM; Anyarlene Bergés, vicepresidenta de relaciones institucionales, comunicaciones y sostenibilidad de INICIA; Paola Ranieri, Chief Marketing Office (CMO) de Grupo Puntacana; Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, y la comunicadora Ingrid Gómez de la X 102.1. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

"Yo creo mucho en mi instinto. Tenemos un espíritu que nos guía, y si escuchamos esa voz interior —esa voz de Dios— siempre iremos por el camino correcto".

Con esa afirmación, Paola Ranieri, Chief Marketing Officer (CMO) del Grupo Puntacana, abrió una de las intervenciones más inspiradoras del panel "Directorio MujerEs: Liderazgo femenino en acción", durante la inauguración de Crece 2025, un evento bienal organizado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.

Ranieri compartió con el público un mensaje de liderazgo basado en la empatía, la escucha y la capacidad de crecer junto al equipo.

Dice que a veces las personas no te dicen exactamente lo que quieren, pero si sabes escuchar, puedes entender lo que necesitan y resolver conflictos.

"Para liderar no es sobre lo que tú dices, es sobre lo que tú haces", expresó, al destacar la importancia de la coherencia y el ejemplo en la gestión empresarial.

La ejecutiva también reflexionó sobre el reto de ganarse un espacio en entornos dominados por hombres. Destacó que a veces "llegamos" siendo las más jóvenes o las únicas mujeres, pero el puesto se gana con trabajo y resultados, no con palabras.

"Hay que enfocarse siempre en dar lo mejor de ti mismo, pero también en ayudar a crecer a quienes están a tu alrededor, porque es la única forma que vas a tener un buen equipo. Sin un buen equipo no se llega a ningún sitio; nadie llega solo a ningún lugar", destacó la ejecutiva del Grupo Puntacana.

Ranieri recordó que los desafíos han sido una constante en su vida, pero también la fuente de su crecimiento personal y profesional.

"Los retos me han hecho crecer, porque cuando enfrentas uno, solo hay dos opciones: superarlo o quedarte atrás. Yo siempre he decidido superarlos. Siempre he elegido seguir adelante", planteó Ranieri, añadiendo que lo importante es trabajar con toda tu capacidad, esforzarte, ganar la confianza y el respeto de los demás.

Anyarlene Bergés: "El liderazgo es corresponsabilidad y coherencia"

La vicepresidenta de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de INICIA, Anyarlene Bergés, coincidió con Ranieri en la importancia del liderazgo compartido.

"Trato mucho de empoderar a mi equipo. Es algo que aplico bastante", explicó Bergés, al tiempo de que le da el poder de decidir juntos, porque cuando se sienten corresponsables, buscan el mejor resultado.

Bergés señaló que la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es esencial.

"Predico muchísimo con el ejemplo. O sea, yo nunca le puedo exigir a nadie de mi equipo algo que yo no hiciera. Entonces, es algo que ellos ven en mí y es algo que yo trato de demostrar: coherencia. Coherencia con lo que hablamos y coherencia con lo que hacemos", señaló.

Precisó que la excelencia es un valor que se debe perseguir todos los días.

Además, instó a las nuevas generaciones a mantener la humildad como una virtud: no pasa nada si no sabes algo; pregunta. La humildad para aprender es una fortaleza, no una debilidad.

Biviana Riveiro: "Hay que estar en la mesa para influir en las decisiones"

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, resaltó la necesidad de que más mujeres ocupen espacios de decisión.

"Un politólogo me dijo una vez: ´O tú estás en la mesa o tú estás en el plato´, y esa frase me marcó", señaló.

Destacó que las mujeres se deben ganar su espacio sobre la base del trabajo, de esa misión de responsabilidad y, sobre todo, del esfuerzo.

"No deja de ser una realidad, aunque hemos ido ganando muchos espacios en la parte política, en la parte privada, en el liderazgo, en las empresas, no dejan de existir los sesgos", indicó.

Riveiro hizo un llamado a la sororidad y la autoconfianza, al recordar que muchas veces las mujeres dudan de su preparación. Asegura que nunca todo estará perfectamente alineado para dar el paso.

"El límite nos lo ponemos nosotros mismos, la barrera en la que nos encarcelamos", enfatizó.

Un espacio para inspirar y fortalecer el liderazgo empresarial

El panel formó parte del acto inaugural de Crece 2025, una iniciativa de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, orientada a capacitar, acompañar y conectar a emprendedores y mipymes.

El evento, que contó con la presencia del presidente Luis Abinader, busca impulsar la innovación y el liderazgo como motores del desarrollo económico sostenible del país.