hub del Caribe

República Dominicana avanza para convertirse en hub del Caribe para aviación privada ejecutiva

Por primera vez el país participa con un stand en NBAA 2025, principal feria de aviación privada ejecutiva de los Estados Unidos.

    Expandir imagen
    República Dominicana avanza para convertirse en hub del Caribe para aviación privada ejecutiva
    En el centro, el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, quien habló en el marco de la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA) 2025, donde por primera vez el país participa con un stand. (FUENTE EXTERNA)

    La República Dominicana continua dando pasos importantes para lograr convertirse en el principal hub de la aviación privada ejecutiva, el cual abarca un turismo de alto poder adquisitivo.

    Así lo informó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, en el marco de la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA) 2025, donde por primera vez el país participa con un stand.

    Pichardo indicó, además, que esto ha sido posible gracias al apoyo que ha dado el gobierno del presidente Luis Abinader al sector, al implementar las medidas necesarias a través de la creación del Protocolo para la Aviación Privada No Comercial, establecido mediante decreto.

    “En estos cinco años de gobierno, hoy podemos asegurar que estamos en el camino correcto para lograr nuestro objetivo, de convertirnos en hub para la aviación privada ejecutiva, atrayendo cada vez más aeronaves de este renglón, que aporta grandes beneficios económicos a nuestra industria turística”, indicó Pichardo.

    RELACIONADAS

    Empresas con base dominicana, como es el Grupo Puntacana, Panorama Jets, Universal Aviation RD, también participaron en la feria mostrando los servicios que ofrecen en el país.

    • El Protocolo para la Aviación Privada No Comercial es un instrumento que establece el procedimiento de recesión y salida de aeronaves privadas en República Dominicana, con el objetivo de dar facilidades a este sector.
    Expandir imagen
    Por primera vez, la República Dominicana participa  en la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA).
    Por primera vez, la República Dominicana participa en la feria Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA). (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    En el stand de la República Dominicana se mostró, además, cómo se elabora el cigarro.
    En el stand de la República Dominicana se mostró, además, cómo se elabora el cigarro. (FUENTE EXTERNA)

    En ese sentido, el presidente de Universal Aviation Internacional, Greg Evans, valoró el crecimiento que ha tenido el país en ese sentido y felicitó a las autoridades por mostrar sus bondades, participando en este tipo de escenarios.

    NBAA

    Business Aviation Convention & Exhibition (NBAA) es la convención y exposición anual más importante de la aviación de negocios en Estados Unidos, que cada año reúne a una 1,100 empresas de aviación y más de 27 mil visitantes.

