Cámara de Comercio de Producción dice en gestión de Abinader se han creado 25 mil empresas en 2025

En el centro, el presidente Luis Abinader en la inauguración de la segunda edición de "Crece Cámara Santo Domingo". ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Lucile Houellemont, aseguró este domingo que en lo que va de año, en la República Dominicana se han creado unas 25 mil empresas formales, debido al "clima favorable para la inversión que mantiene la administración del presidente Luis Abinader".

La empresaria destacó la estabilidad social, económica y política del país, además de la seguridad jurídica lo que afirma genera confianza en el sector empresarial, refiere una nota de prensa.

"Presidente Abinader, tenemos un clima favorable para la inversión privada porque contamos con un Estado convencido de que son los sectores productivos los que impulsan y garantizan la sostenibilidad del crecimiento económico", expresó la presidenta de la Cámara durante la inauguración de la segunda edición de "Crece Cámara Santo Domingo".

Houellemont precisó que el país es un destino atractivo para hacer negocios, pues "contamos con una economía que crece de manera sostenida y estable, una ubicación geográfica estratégica, conectividad global y acceso a importantes mercados gracias a los acuerdos de libre comercio".

Hub regional

En ese sentido, consideró que estas condiciones consolidan al país como un hub regional para la inversión y el comercio.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo valoró el compromiso gubernamental con el fortalecimiento de los sectores productivos, al tiempo de considerar que es una forma de garantizar el crecimiento y la estabilidad económica del país.

Manifestó que de las 25 mil empresas formales constituidas en lo que va de año, más de 7,300 corresponden a la provincia de Santo Domingo.

De igual modo, Houellemont resaltó la segunda edición de "Crece", organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, un evento bienal diseñado para capacitar, acompañar y conectar a emprendedores, así como a micro, pequeños y medianos empresarios.