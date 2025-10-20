La Federación Dominicana de Comerciantes reconoce excelencia del periodista Joaquín Caraballo

a Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reconoció al periodista Joaquín Caraballo, de Diario Libre, con el galardón "XXVII Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística", por su destacada trayectoria en el periodismo económico. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reconoció al periodista Joaquín Caraballo, de Diario Libre, con el galardón "XXVII Premio Juan Pablo Duarte Comerciante a la Excelencia Periodística", por su destacada trayectoria en el periodismo económico.

De acuerdo con la FDC, el reconocimiento fue otorgado por el equilibrio, compromiso y rigor informativo con que Caraballo ha abordado los temas vinculados al sector empresarial y comercial del país, contribuyendo al fortalecimiento de una prensa responsable, veraz y orientadora para la sociedad dominicana.

El reconocimiento tuvo lugar durante el Desayuno de Gala por el 51 aniversario de la institución, actividad encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, junto a dirigentes del sector comercial y empresarial nacional. En el evento se entregó el Gran premio a la excelencia comercial a Francisco Morilla, "ejemplo de servicio, gremialidad , innovación y Don de gente"

En su intervención, Iván de Jesús García, presidente de la FDC, destacó la importancia de reconocer la excelencia tanto en el comercio como en la comunicación, resaltando que la prensa responsable es aliada del desarrollo nacional.

"Hoy, en la 27ª versión de los Premios, mostramos la diversidad de sectores que conforman nuestra institución: empresas turísticas, supermercados, importadores, ferreterías y farmacias", expresó García.

Galardonados

Durante la ceremonia también fueron galardonadas diversas empresas y personalidades, entre ellas Super Cepin de Moca, Importadora Plaza Félix, Ferretería CEABA, y la Cervecería Nacional Dominicana, que recibió el Premio a la Excelencia Industrial de la Marca País.

Asimismo, fueron reconocidos el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó; el director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, y el economista Magín Díaz (Actual ministro de Hacienda y Economía) por su trayectoria y aportes al comercio nacional.