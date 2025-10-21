El Banreservas pospone Expomóvil 2025 por efectos de la tormenta tropical Melissa

El Banreservas tenía previsto hacer la feria del jueves 23 al domingo 26 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas anunció este martes la reprogramación de la feria Expomóvil 2025, como medida preventiva ante el paso de la tormenta tropical Melissa y en atención a las recomendaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El evento, que estaba previsto para realizarse del jueves 23 al domingo 26 de octubre , se celebrará ahora del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre.

En un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al país, y que han llevado al COE a declarar siete provincias en alerta roja, trece en amarilla y cuatro en verde, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias.

Banreservas indicó que la medida fue tomada en coordinación con los dealers y concesionarios participantes, principales aliados de la feria, que cada año concentra una alta demanda del público interesado en adquirir vehículos nuevos con tasas preferenciales.

Por el bienestar

"El bienestar y la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y socios comerciales es la prioridad del Banco de Reservas. Por ello, hemos decidido reprogramar la feria para una fecha segura que permita garantizar la mejor experiencia a todos los participantes", señaló la entidad financiera.

La institución agradeció la comprensión del público y reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable del país, así como con el impulso del sector automotriz nacional