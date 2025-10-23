Tortuga Bay Puntacana recibe una llave Michelin por su excelencia en hospitalidad de lujo

El exclusivo hotel de Puntacana Resort recibe la máxima distinción de la Guía Michelin, fortaleciendo la posición de República Dominicana como destino de turismo de lujo en el Caribe. ( FUENTE ETXERNA )

Tortuga Bay Puntacana ha sido distinguido con una llave Michelin, la máxima calificación que otorga la prestigiosa Guía Michelin a hoteles de clase mundial que se destacan por su excepcional calidad, servicio y hospitalidad.

El nuevo sistema de Llaves Michelin reconoce a los mejores hoteles del mundo, marcando una evolución del enfoque tradicional de la guía, anteriormente centrado únicamente en gastronomía. Este reconocimiento evalúa criterios como la experiencia del huésped, calidad del servicio, diseño arquitectónico, autenticidad del entorno y contribución al turismo sostenible del destino.

La Guía Michelin resalta de Tortuga Bay Puntacana su atmósfera de privacidad y exclusividad, combinada con un acceso privilegiado a las facilidades del complejo Puntacana Resort.

Los huéspedes disfrutan de una experiencia personalizada y sofisticada: además de sus villas frente al mar diseñadas por Oscar de la Renta, tienen acceso a playas privadas, campos de golf, restaurantes de clase mundial, spa, un campo de polo y la Reserva Ecológica Ojos Indígenas.

El artículo oficial detalla que, "Tortuga Bay Puntacana ofrece experiencias que pocos hoteles boutique de 30 habitaciones pueden igualar: desde buceo y navegación a vela hasta un programa para niños y un puerto deportivo de servicio completo.

República Dominicana, conocida mundialmente como destino turístico, consolida también su posición como destino de lujo con propuestas como Tortuga Bay Puntacana".

Al recibir esta distinción, Tortuga Bay Puntacana se integra a una élite internacional de hoteles de lujo, ganando mayor visibilidad entre viajeros de alto perfil, agencias de viajes especializadas y medios globales de turismo y estilo de vida.

La Guía Michelin reconoce con Llaves y Estrellas a más de 5,000 hoteles y restaurantes alrededor del mundo, incluyendo destinos como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, España, Alemania, Reino Unido y el Caribe.

La inclusión de Tortuga Bay Puntacana confirma la relevante evolución de la República Dominicana en el competitivo mercado de la hospitalidad de lujo, valorado en más de 140 mil millones de dólares a nivel global.

Acerca de Tortuga Bay Puntacana Resort

Tortuga Bay Puntacana es un hotel de 13 villas privadas frente al mar diseñado por el reconocido Oscar de la Renta. En 2017, el hotel fue renovado por el diseñador americano Markham Roberts en el 2017, con la meta principal de evolucionar la experiencia de hospitalidad imaginada originalmente por Oscar de la Renta.

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible.

Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe.