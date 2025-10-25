El director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, realizó una visita al puerto de Haina para verificar los trabajos que realizaban en dicha terminal tanto el personal de HIT como el de la administración de Aduanas. En ese escenario, dijo que la DGA mantiene flujo comercial y logístico sin comprometer seguridad del personal. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó este sábado que garantiza la continuidad del comercio y la logística nacional sin comprometer la seguridad de sus colaboradores, gracias al proceso de modernización y automatización.

El funcionario explicó que, aunque las labores están paralizadas en su mayoría, hay otras que no se pueden detener, por eso se trabajará el domingo, 24 horas, para recuperar el tiempo perdido y garantizar la economía y la cadena logística.

Para continuar con la operatividad en la actualidad, 87 de los principales servicios aduaneros están automatizados, lo que permite mantener el funcionamiento del sistema aduanero incluso en condiciones meteorológicas adversas, indica la nota de prensa de la DGA.

Horarios extendidos

Como parte de su plan de continuidad ante fenómenos atmosféricos, la DGA implementará horarios extendidos antes y después de los eventos climáticos, permitiendo que las cargas fluyan sin retrasos y evitando cuellos de botella en los procesos logísticos.

El director de Aduanas realizó, ayer, una visita al puerto de Haina para verificar los trabajos que realizaban en dicha terminal tanto el personal de HIT como el de la administración de Aduanas.

"Junto al equipo de Hit Puerto, supervisamos cada contenedor con tecnología no intrusiva, garantizando que el comercio continúe con transparencia, seguridad y eficiencia, a pesar de las condiciones climáticas", dijo Lovatón.

Estas acciones forman parte del compromiso institucional de la DGA con la seguridad, la eficiencia y la resiliencia del comercio exterior dominicano, asegurando que, incluso ante fenómenos atmosféricos, el comercio no se detiene.