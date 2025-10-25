El presidente de AIEHaina y el Sur, Luis Napoleón Rodríguez, habló con Diario Libre sobre la disponibilidad de personal técnico calificado entre los mayores desafíos de los industriales. ( DIARIO LIBRE/ JOAQUÍN CARABALLO )

Un reciente estudio elaborado por el consultor Enrique Darwin Caraballo para la Asociación de Industrias y Empresas de Haina y Región Sur (AIEHaina y el Sur), con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), evidencia una profunda brecha entre las competencias laborales disponibles y las necesidades reales del aparato productivo del Distrito Industrial Haina–Nigua (DIHN).

El diagnóstico muestra que más del 70 % de la fuerza laboral del distrito presenta baja calificación formal , mientras que solo el 1.28 % de los trabajadores ha cursado estudios técnicos .

En contraste, la industria de la zona —que concentra sectores de manufactura, energía, logística y servicios— demanda personal con altas competencias técnicas, digitales y socioemocionales, además de manejo funcional del inglés y habilidades en lectura y razonamiento lógico-matemático.

El estudio destaca que el 58.9 % de los ocupados solo alcanzó el nivel de secundaria general y un 11.3 % completó únicamente la primaria . Esto, combinado con la escasa formación técnica certificada , limita la productividad, la innovación y la posibilidad de responder a las exigencias de un mercado laboral cada vez más tecnificado.

"La oferta de talento de Haina–Nigua está condicionada por una trayectoria educativa desigual y por la persistencia de brechas formativas que afectan a los sectores más vulnerables de la población", señala el estudio.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-22-at-33822-pm-1-85caa934.jpeg El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor –Ito- Bisonó, y el presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, estuvvieron presentes en el acto de lanzamiento del estudio elaborado por el consultor Enrique Darwin Caraballo. (DIARIO LIBRE/ JOAQUÍN CARABALLO)

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó , valoró el documento como "un aporte estratégico para fortalecer la articulación entre formación, industria y desarrollo local", alineado con los objetivos del Proyecto Meta 2036 , que busca elevar la competitividad nacional mediante el fortalecimiento del capital humano.

"Cuando asumimos la gestión, analizamos cuáles son los nichos productivos del país y cómo fortalecerlos. Haina y Nigua son dos municipios con una alta concentración de actividades industriales, comerciales y de maquila. Aquí se encuentran el puerto, la refinería, zonas francas tecnológicas, empresas como Nestlé y muchas otras industrias locales de gran dinamismo", asumió.

Explicó que dese hace tiempo vienen observando hacia dónde se está moviendo la globalización. En un país como la República Dominicana, abierto, que recibe tanta inversión extranjera y que debe ser competitivo, es fundamental entender el fenómeno del nearshoring.

"El nearshoring significa que Estados Unidos busca países cercanos para tercerizar parte de su producción y complementar su manufactura. Esto implica oportunidades en sectores como tecnología, semiconductores, dispositivos médicos, electrónica, servicios y logística . Todo ello demanda preparar nuestros recursos humanos en esas áreas, conocidas como STEM, es decir, profesiones técnicas y especializadas", resaltó Bisonó.

Existe una plan de acción

El presidente de AIEHaina y el Sur, Luis Napoleón Rodríguez , señaló que la disponibilidad de personal técnico calificado es uno de los mayores desafíos de la zona industrial.

"Aunque sabemos que tomará tiempo, hoy contamos con un diagnóstico preciso y un plan de acción que nos permitirá enfrentar este reto de manera sostenida", afirmó.

Napoleón Rodríguez apuntó que, en el Distrito Industrial de Haina–Nigua, existen más de 44,000 empleos formales.

"Se realizó un estudio para identificar lo que la industria necesita actualmente en materia técnica y de capacitación, y elaborar un plan integral junto a las instituciones correspondientes", indicó.

Dijo que recientemente se inauguró un nuevo centro del Infotep, el José Francisco Peña Gómez, con el propósito de responder a esas necesidades de formación y llevar a las aulas lo que realmente demanda la industria.

Destacó que las carreras técnicas son esenciales para el desarrollo de la zona. La demanda de capital humano es constante, porque la zona sigue creciendo y las zonas francas continúan expandiéndose. Lo que realmente se requiere es la calificación y tecnificación del personal.

Entre las áreas más demandadas están la mecatrónica, la metalmecánica y la refrigeración, sectores que requieren conocimientos técnicos especializados.

Propuestas

El informe propone un modelo integral de formación técnico-profesional , basado en un esquema modular, flexible e inclusivo, que promueva la educación dual , la creación de un Observatorio de Habilidades y una gobernanza territorial liderada por AIEHaina , en coordinación con Infotep, el Ministerio de Educación y las autoridades locales.

También recomienda un financiamiento mixto público–privado para impulsar la capacitación y la infraestructura formativa.

La investigación advierte que la desconexión entre la educación y la estructura productiva es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Haina–Nigua.

A pesar de que esta zona industrial aporta hasta un 18 % de las exportaciones nacionales , la mayoría de sus trabajadores carece de las competencias necesarias para aprovechar su potencial económico.

De implementarse las recomendaciones, el estudio concluye que el Distrito Industrial Haina–Nigua podría convertirse en un laboratorio nacional de innovación en formación técnico-profesional , replicable en otros polos productivos del país, fortaleciendo el vínculo entre educación, empleo y desarrollo territorial.