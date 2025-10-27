Lo que las lluvias se llevaron: "Melissa" dejó pérdidas millonarias en el comercio dominicano

Comercios cerrados en la provincia San Jose de Ocoa por los efectos del huracán Melissa, el 23 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) manifestó que los pequeños comercios del país sufrieron pérdidas presupuestadas por 550 millones de pesos debido a los efectos del huracán Melissa.

Así lo informó a Diario Libre Antonio Cruz Rojas, vicepresidente del Conacerd, quien detalló que entre los comercios se encuentran, colmados, minimarkets, supermercados pequeños, ferreterías, salones de belleza, peluquerías, repuestos, cafeterías y comedores de bajos ingresos.

Según el organismo, los daños se produjeron principalmente por interrupciones en el suministro eléctrico, inundaciones en negocios ubicados en terrenos bajos y zonas cercanas a cañadas, afectando productos esenciales como embutidos, quesos, lacones de cerdo, mantequillas, productos agrícolas, carnes de pollo y res, y ensaladas.

Además, precisó que en algunas fincas las lluvias arrastraron animales como vacas, cerdos y chivos.

Regiones afectadas

El Conacerd detalló que el huracán afectó a más de 3,785 familias, de las cuales el 20 % corresponden a negocios de ventas al detalle, afectando a las ocho regiones del país de la siguiente manera:

Región 1 – Distrito Nacional: 10 %

Región 2 – Santo Domingo: 15 %

Región 3 – Seis provincias del Este: 13 %

Región 4 – Cuatro provincias del Cibao Central: 10 %

Región 5 – Cuatro provincias del Nordeste: 11 %

Región 6 – Diez provincias del Norte y Noroeste: 9 %

Región 7 – Cuatro provincias del Sur Cercano: 12 %

Región 8 – Seis provincias del Sur Profundo: 20 %

La institución indicó que la mayor afectación se registró en las provincias del sur, especialmente Barahona, Pedernales, Independencia, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piñas.

El Conacerd hizo un llamado a las autoridades "para que habiliten recursos de ayuda estas familias del sector comercio para que puedan responder a sus compromisos financieros".

Asimismo, anunció que en los próximos días sostendrá reuniones con el Comité Ejecutivo Nacional y los miembros afectados, con el objetivo de presentar la situación al presidente Luis Abinader y solicitar apoyo para cubrir las deudas contraídas.