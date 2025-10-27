×
Huracán Melissa

Pan, café y leche, entre los alimentos más comprados en colmados durante los efectos de Melissa

Los pequeños comercios reportaron pérdidas millonarias ante los efectos del fenómeno

    Expandir imagen
    Pan, café y leche, entre los alimentos más comprados en colmados durante los efectos de Melissa
    Un joven cruza el crecido río Baní con fundas de alimentos durante los efectos del huracán Melissa, el 25 de octubre de 2025. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Durante el paso del huracán Melissa, los dominicanos acudieron a los comercios en busca de productos básicos para enfrentar las alertas emitidas por las autoridades, entre los artículos más demandados figuran el pan, pastas, leche, pollo y huevos.  

    Según José Díaz Ceballos, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), los alimentos más consumidos en colmados del país fueron: 

    • Arroz 
    • Pastas 
    • Galletas 
    • Pan 
    • Agua embotellada 
    • Leche en polvo 
    • Jugos envasados 
    • Café 
    • Plátanos 
    • Carne de pollo 
    • Huevos 
    • Cerdo  
    • Leche fresca  
    Pequeños comercios 

    En cambio, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) informó que los pequeños comercios del país registraron pérdidas estimadas en 550 millones de pesos por los efectos de Melissa. 

    Según explicó Antonio Cruz Rojas, vicepresidente de Conacerd, entre los comercios se encuentran, colmados, minimarkets, supermercados pequeños, ferreterías, salones de belleza, peluquerías, repuestos, cafeterías y comedores de bajos ingresos. 

    Según el organismo, los daños se produjeron principalmente por interrupciones en el suministro eléctrico, inundaciones en negocios ubicados en terrenos bajos y zonas cercanas a cañadas, afectando productos esenciales como embutidos, quesos, lacones de cerdo, mantequillas, productos agrícolas, carnes de pollo y res, y ensaladas. 

    La institución indicó que la mayor afectación se registró en las provincias del sur, especialmente Barahona, Pedernales, Independencia, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piñas. 

    El Conacerd hizo un llamado a las autoridades "para que habiliten recursos de ayuda estas familias del sector comercio para que puedan responder a sus compromisos financieros". 

