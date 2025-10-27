Pan, café y leche, entre los alimentos más comprados en colmados durante los efectos de Melissa

Un joven cruza el crecido río Baní con fundas de alimentos durante los efectos del huracán Melissa, el 25 de octubre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Durante el paso del huracán Melissa, los dominicanos acudieron a los comercios en busca de productos básicos para enfrentar las alertas emitidas por las autoridades, entre los artículos más demandados figuran el pan, pastas, leche, pollo y huevos.

Según José Díaz Ceballos, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd), los alimentos más consumidos en colmados del país fueron:

Arroz

Pastas

Galletas

Pan

Agua embotellada

Leche en polvo

Jugos envasados

Café

Plátanos

Carne de pollo

Huevos

Cerdo

Leche fresca

Pequeños comercios

En cambio, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) informó que los pequeños comercios del país registraron pérdidas estimadas en 550 millones de pesos por los efectos de Melissa.

Según explicó Antonio Cruz Rojas, vicepresidente de Conacerd, entre los comercios se encuentran, colmados, minimarkets, supermercados pequeños, ferreterías, salones de belleza, peluquerías, repuestos, cafeterías y comedores de bajos ingresos.

Según el organismo, los daños se produjeron principalmente por interrupciones en el suministro eléctrico, inundaciones en negocios ubicados en terrenos bajos y zonas cercanas a cañadas, afectando productos esenciales como embutidos, quesos, lacones de cerdo, mantequillas, productos agrícolas, carnes de pollo y res, y ensaladas.

La institución indicó que la mayor afectación se registró en las provincias del sur, especialmente Barahona, Pedernales, Independencia, Azua, San Juan de la Maguana y Elías Piñas.

El Conacerd hizo un llamado a las autoridades "para que habiliten recursos de ayuda estas familias del sector comercio para que puedan responder a sus compromisos financieros".