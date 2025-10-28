Álex Rovira dicta conferencia magistral "El mundo que viene: cambio, transformación y sentido"

El reconocido escritor, economista y conferencista internacional Álex Rovira ofreció en Santiago la conferencia magistral "El mundo que viene: cambio, transformación y sentido", organizada por el Centro de Innovación y Capacitación Profesional (CAPEX).

Durante su intervención, Rovira abordó los desafíos y oportunidades del mundo actual, marcado por los avances tecnológicos y la incertidumbre global, destacando la importancia de fortalecer los valores humanos y la voluntad de transformación personal y colectiva.

Una conferencia práctica

"Mi deseo es que se lleven de aquí ideas prácticas que puedan mejorar nuestra vida, nuestro trabajo y la calidad de todas las dimensiones que nos rodean", expresó el conferencista español.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/86df84c8-9618-440f-baa0-47dd817c6007-d9b0c2f6.jpg El escritor, economista y conferencista internacional Álex Rovira. (ANEUDY TAVÁREZ)

En un mundo donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, Rovira exhortó poner mucho de lo humano para aprovechar la sinergia con la tecnología.

También reflexionó sobre las diferencias entre el cambio y la transformación, señalando que mientras el cambio implica movimiento y resistencia, la transformación requiere conciencia, propósito y valor.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/95b0525e-38c1-4a4c-8cb5-7511c0c58c0e-4cb09b9e.jpg Irving Muñiz, Miguel Lama, Alex Rovira, Alvin Martínez Llibre y Juan Roberto Musa. (ANEUDY TAVÁREZ)

Antes de la conferencia, Miguel Lama, presidente del Consejo Directivo de Funcapex, destacó que la velocidad del mundo contemporáneo "es abrumadora" y que las personas, líderes y empresarios deben adaptarse con propósito.

Sentimiento de comunidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/5b100086-70da-40de-86c9-08cf1656dbef-14c42ebd.jpg Miguel Lama, presidente del Consejo Directivo de Funcapex. (ANEUDY TAVÁREZ)

"La sensación de no saber qué viene después nos desafía como personas, como líderes y como empresarios. Si Santiago aspira a ser un polo de desarrollo, una meca empresarial y un hub de innovación e inversión, debemos construir comunidad, para que el sentido y el propósito no queden fuera de la ecuación", sostuvo Lama.

La parte protocolar también contó con las palabras de Alvin Martínez Llibre, vicepresidente ejecutivo de AFP Siembra, patrocinador principal de la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/ec9838c6-562a-485c-b3be-b32174a3ba80-6a815ce6.jpg Público asistente en elGran Teatro del Cibao. (ANEUDY TAVÁREZ)

El evento, realizado en el Gran Teatro del Cibao, estuvo dirigido a líderes dominicanos.

La jornada incluyó una presentación artística a cargo del Grupo de Baile de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que interpretó "El guardia del arsenal", del compositor dominicano Luis Díaz, ofreciendo un toque cultural a una jornada dedicada a la reflexión y al crecimiento personal.

