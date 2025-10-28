Santo Domingo acogerá la Semana de Francia 2025, el principal foro de negocios entre ambos países

Los organizadores de la Semana de Francia 2025 anunciaron la participación de más de 800 empresarios y líderes de diferentes sectores. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de impulsar la cooperación económica y destacar la innovación franco-dominicana, la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana (CCIFD) celebrará del 12 al 15 de noviembre en el Hotel JW Marriott una nueva edición de la Semana de Francia en Santo Domingo, que este año abordará el tema "Economía azul y ciudades inteligentes".

El evento se consolida como el principal espacio de encuentro empresarial entre Francia y la República Dominicana , enfocado en la sostenibilidad, la tecnología y el desarrollo urbano del futuro.

El foro espera la participación de más de 800 empresarios, inversionistas, autoridades y representantes institucionales, con el objetivo de profundizar los vínculos económicos bilaterales y promover iniciativas en movilidad sostenible, energía, innovación tecnológica, gestión de residuos y financiamiento verde.

Las actividades comenzarán el miércoles 12 de noviembre con un cóctel inaugural en el que se reconocerán los aportes a la colaboración empresarial franco-dominicana, destacaron los organizadores en una nota de prensa.

Al día siguiente, el presidente Luis Abinader encabezará la ceremonia de apertura , acompañado por Eury Vásquez , presidenta de la CCIFD, y representantes oficiales de Francia. La jornada estará centrada en la innovación y la transición energética .

Ese mismo jueves 13, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó , participará en un almuerzo de negocios , seguido de los encuentros empresariales B2B, concebidos para conectar empresas francesas y dominicanas de distintos sectores estratégicos.

Experiencia gastronómica, artística y cultural

La clausura se celebrará el sábado 15 de noviembre con una jornada cultural dedicada al arte y la elegancia francesa. El programa incluirá una conferencia en la Alianza Francesa y el Paseo Chic à la Française, que tendrá lugar en Blue Mall , con experiencias gastronómicas, artísticas y de estilo de vida abiertas al público.

Organizada cada dos años por la Cámara de Comercio e Industria Franco-Dominicana, la Semana de Francia reúne a más de 210 empresas afiliadas y constituye un espacio clave para fortalecer las relaciones económicas entre ambos países .

El evento cuenta con el respaldo de la Embajada de Francia, ProDominicana , Business France , la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) , Proparco , Sofratesa , Aerodom/VINCI Airports , Alstom , Altice Dominicana y el Banco Popular Dominicano , entre otras instituciones aliadas.