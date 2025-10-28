El administrador de la Lotería Nacional llama al sector a "cambiar lo que ha sido fallido"

El administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, hizo un llamado al sector juegos de azar. ( ARCHIVO )

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo "Quico" Tabar, hizo un llamado enfático este martes a los operadores de juegos de azar y a las autoridades gubernamentales encargadas del sector, a cambiar lo que ha sido fallido y actuar con nueva mentalidad.

"Que haciendo lo mismo que se ha hecho durante años y cuyas consecuencias fueron el desorden y el incumplimiento, no se pueden esperar resultados diferentes. Se imponen, por tanto, metodologías, resoluciones y normativas diferentes. Cambiar lo que ha sido fallido. Eliminar distorsiones y prácticas complicadas en los procesos. Nueva mentalidad", manifestó.

En un mensaje con motivo a la conmemoración de la Lotería Nacional, el funcionario también dijo a los sectores ligados al juego, que, a pesar de las grandes discrepancias, estos han llegado a comprender que lo único que le ha movido es el deseo de que esa actividad esté enmarcada dentro de los cánones éticos, de legalidad y de cumplimiento.

"Y deberían ser ellos los primeros en propiciar que el proyecto de ley de juegos sea aprobado. Comprendiendo que el mundo y las circunstancias han cambiado. La transparencia y legitimidad en un sector como ese, se hacen cada día más urgente", agregó.

Los proyectos

El administrador recordó que, siguiendo la cordial solicitud del presidente Luis Abinader, su gestión se ha extendido más allá de lo previsto para cumplir con tres proyectos fundamentales.

Se refirió a llevar a cabo un proceso de regularización de bancas, crear un nuevo modelo de estructura sobre los juegos de azar en la República Dominicana y actualizar la Ley de la Lotería Nacional.

Agregó que confía en que las áreas correspondientes harán los esfuerzos necesarios para culminar esos temas propuestos por el presidente Abinader.