THEMAG NEXT 2025 destacó a RD como referente en nuevas formas de financiar el turismo

Aguie Lendor, Zanoni Severino, Noel Bou y Eliardo Cairo en el foro que abordó el financiamiento innovador en la industria del turismo. ( FUENTE EXTERNA )

La tercera edición del Foro Empresarial THEMAG NEXT 2025, efectuada en el Royalton Punta Cana Resort & Casino, posicionó a la República Dominicana como referente regional en nuevas formas de financiar el turismo.

El encuentro reunió a destacadas personalidades del ámbito empresarial, financiero y turístico nacional e internacional, ratificando su papel como la principal plataforma de intercambio sobre inversión y desarrollo sostenible del sector, destacaron los organizadores en una nota de prensa.

La jornada contó con la participación de especialistas en banca y fideicomisos, inversionistas, ejecutivos de fondos de inversión, desarrolladores, constructores, directores generales de cadenas hoteleras y representantes de asociaciones de hoteles de los principales polos turísticos del país.

Durante su exposición, Marcelo Gustavo Ballester, director general del Grupo de Medios Network Plus, resaltó la transformación estructural que experimenta el turismo dominicano hacia una nueva matriz de inversión sustentada en fondos, fideicomisos y alianzas público-privadas (APPs).

"Este nuevo modelo de financiamiento ha llegado para quedarse. Cada día se amplía, diversificando la manera en que se impulsan y materializan los proyectos turísticos. Es el momento de que los hoteleros, desarrolladores y constructores aprovechen la disponibilidad de estos fondos para concretar sus iniciativas y elevar el turismo dominicano a otro nivel", manifestó Ballester.

El foro presentó tres paneles de alto nivel:

"Fideicomisos como motor de desarrollo", moderado por Aguie Lendor (Asonahores), donde se analizó el papel de los fideicomisos públicos y privados como instrumentos esenciales para fomentar la inversión, la transparencia y la sostenibilidad en grandes proyectos turísticos.

"Desarrollos y APPs", moderado por Marcelo Ballester, en el que se examinaron los desafíos y oportunidades de los nuevos proyectos inmobiliarios y hoteleros, así como los mecanismos de cooperación público-privada que promueven iniciativas emblemáticas como Cabo Rojo, Miches y Punta Bergantín.

"Fondos de inversión y capital turístico", moderado por Enrique de Marchena Kaluche, centrado en la expansión de los fondos de inversión como fuente principal de financiamiento para proyectos hoteleros, inmobiliarios e infraestructurales.

El evento, organizado por el Grupo de Medios Network Plus, bajo la dirección de Betina Rey, contó con el respaldo de instituciones y empresas líderes del sector, entre ellas Royalton Punta Cana Resort & Casino, Ministerio de Turismo, Grupo NOVAL, Meliá Hotels International, Cap Cana, Banreservas y Arajet.

Con su tercera edición, THEMAG NEXT reafirma el liderazgo de la República Dominicana como destino de inversión turística y plataforma regional para la innovación financiera en el Caribe.