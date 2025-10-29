Banreservas inaugura Expomóvil 2025 y estas son las tasas de interés

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, habla durante la inauguración de la Expomóvil 2025. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El Banco de Reservas inauguró este miércoles su feria Expomóvil 2025 con atractivas tasas de interés que van desde 5.84 % y plazos de hasta siete años para pagar el financiamiento de vehículos de distintos tipos y modelos, que incluyen las modalidades convencionales, híbridas y eléctricas.

El presidente ejecutivo de la institución financiera, Leonardo Aguilera, resaltó que la feria, que se extenderá hasta el domingo en la noche, será una gran oportunidad para que los interesados adquieran el vehículo de su preferencia, con una cobertura de hasta el 90 % de su valor.

"En esta Expomóvil abrimos una amplia gama de opciones para la adquisición de medios de transporte de uso personal y también para el desarrollo de negocios y emprendimientos, con las tasas más competitivas y los mejores planes de financiamiento del mercado", manifestó.

Aguilera indicó que la realización de la feria responde al propósito de contribuir a la modernización del parque vehicular del país, con especial énfasis en que las empresas puedan renovar sus flotillas, incluso sustituyendo unidades convencionales por otras de funcionamiento híbrido y eléctrico.

"En esta dirección, nuestros clientes tendrán acceso a la tecnología vehicular de última generación, a través de las marcas más reconocidas y de las variadas opciones que brinda la industria automotriz", enfatizó Aguilera, citado en un documento de prensa.

Agradeció que más de 60 concesionarios, representantes y distribuidores de vehículos son aliados estratégicos de la entidad bancaria y el canal idóneo para facilitar a los clientes la adquisición de las unidades vehiculares a las que aspiran.

Dónde y cómo calificar

Los interesados en aprovechar las oportunidades de la feria pueden precalificarse vía WhatsApp al 809-960-2110, escribiendo a la asistente virtual Alma o mediante la App Banreservas.

También tienen la opción de visitar el minisite Expomóvil Banreservas en la página web del banco o dirigirse a las más de 300 oficinas comerciales que estarán abiertas en horario extendido, durante los días de la feria.

Además en las instalaciones de los más de 350 dealers y 60 concesionarios que participan en la feria, habrá oficiales de negocios de Banreservas para recibir y evaluar las solicitudes de los adquirentes.

Las tasas de interés de la feria van desde 5.84 % hasta 13.84 %, para financiamientos hasta cinco años.

Otros beneficios

Como parte de la experiencia de esta Expomóvil, los clientes que financien sus vehículos participarán para ganar premios en efectivo de hasta 300,000 pesos, además de obsequios promocionales, entre otras comodidades.

En adición, Seguros Reservas sorteará 20 premios de 50,000 pesos, aplicados en pólizas de vehículo para quienes adquieran su unidad en la jornada, y un 10 % de descuento al asegurar vehículos adicionales.