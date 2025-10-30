Diario Libre sigue, por tercer año consecutivo, como el medio de comunicación con mejor reputación

Diario Libre continúa destacándose como el periódico que goza de la mayor reputación en la República Dominicana, al ser el único medio de comunicación que calificó dentro del Ranking General de Empresas 2025, realizado anualmente por la empresa de monitoreo corporativo española, Merco.

En este ranking, el periódico ocupa el puesto 40 entre las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el país, una valoración obtenida tras realizar un sondeo a 207 directivos empresariales y 238 expertos que evaluaron cada empresa –entre los que se incluyeron a analistas financieros, catedráticos, responsables de oenegés y periodistas del área económica–, así como a 1,200 ciudadanos encuestados por la firma.

Diario Libre también fue reconocido dentro de las 100 empresas más responsables con el medioambiente, la sociedad y a nivel de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), reafirmando que la empresa mantiene indicadores sobresalientes, tanto a nivel corporativo, como con su relación con la sociedad y el entorno.

Al desglosar los indicadores, el periódico ocupa, en la presente edición, el puesto 31 dentro de las 100 empresas más responsables a nivel ético y de gobernanza, el puesto 35 dentro de las compañías más responsables con el medioambiente y el puesto 45 como empresa más responsable en el ámbito interno, de clientes y de sociedad.

Con esta valoración, Diario Libre mantiene su compromiso como un medio de comunicación que apuesta al periodismo de calidad, a la ética y a la innovación, con sólidos principios que se reflejan en su manejo corporativo y en su relación con la sociedad a la que mantiene informada.

Grupo Puntacana

Grupo Puntacana –empresa matriz de Diario Libre– ocupó, en esta edición, la octava posición dentro de las 100 empresas con mejor reputación en la República Dominicana, tras ascender cuatro escalones con relación al año pasado.

Además, ocupó el primer puesto dentro del sector turismo, consolidando así su liderazgo y trayectoria dentro de la principal actividad económica de la República Dominicana.

En el Ranking Global de Empresas Más Responsables ESG, Grupo Puntacana mejoró dos posiciones en esta edición y se ubicó dentro del séptimo puesto, siendo destacada como la tercera empresa más responsable con el medioambiente.

Asimismo, el grupo fue reconocido como la onceava compañía más responsable en el ámbito interno, clientes y sociedad, y la doceava empresa más responsable a nivel ético y de gobernanza en esta edición.

Las empresas más reputadas y más responsables En esta ocasión, Banco Popular Dominicano (1º), Cervecería Nacional Dominicana (2º) y Claro Dominicana (3º) son las tres empresas que lideran el ránking de las 100 empresas con mejor reputación en la República Dominicana.A estas les siguen el Banco BHD (4º), Banreservas (5º), Supermercados Bravo (6º), Grupo Ramos (7º), Grupo Puntacana (8º), Casa Brugal (9º) y Grupo Rica (10º). Mientras que en el Ranking Global de Empresas Más Responsables ESG, las tres compañías que lo lideran son Banco Popular Dominicano (1º), Banco BHD (2º) y Cervecería Nacional Dominicana (3º). Claro Dominicana (4º), Banreservas (5º), Supermercados Bravo (6º), Grupo Puntacana (7º), Helados Bon – Grupo Nutresa (8º), Grupo Ramos (9º) y Nestlé Dominicana (10º) completan los diez primeros puestos del ranking general ESG.

