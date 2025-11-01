Presidente Abinader inaugura dos naves industriales en Zona Franca de San Juan

Además de las naves industriales, el mandatario supervisó obras del Aeropuerto Doméstico de San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este sábado dos nuevas naves industriales en el parque de zona franca de esta localidad, que ahora suman cinco y generarán 1,200 empleos directos.

El mandatario resaltó que este parque forma parte del Plan San Juan, creado en 2021 para cambiar la matriz productiva de la provincia, introduciendo así el sector industrial en una zona que se basaba principalmente en la agricultura. Señaló, además, que a largo plazo este plan será el motor del verdadero desarrollo social y económico que su gente requiere y merece.

En este sentido, agregó Abinader, grandes empresas ya establecidas en las principales ciudades del territorio nacional se están instalando en esta provincia sureña, aprovechando las oportunidades que ha venido creando el Gobierno.

Asimismo, informó que pronto se anunciarán nuevas iniciativas relacionadas con el sector turístico que continuarán impulsando el avance de esta provincia y la región, según detalla un comunicado.

Las nuevas naves pertenecen a la empresa Tabacalera La Aurora, cuyos puestos de trabajo son ocupados en su mayoría por mujeres, muchas de ellas madres solteras y jóvenes en su primer empleo formal, llevando cada vez más oportunidades de progreso a las familias dominicanas.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, reiteró que la industria tabacalera es parte esencial de la identidad nacional, declarada por ley como Patrimonio Cultural. Añadió que la República Dominicana es el primer país exportador mundial de cigarros hechos a mano, con cifras que en 2020 ascendían a RD$900 millones y que en 2025 superarán los US$1,300 millones.

Por su parte, el director de Proindustria, Rafael Cruz, destacó que la inversión en ambas naves ronda los RD$123 millones, y que la inversión total del parque supera los RD$325 millones, donde también operan las empresas Tabacalera El Artista y Tabacos del Sur.

Supervisa construcción del aeropuerto doméstico de San Juan

Asimismo, el mandatario visitó la construcción del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en esta provincia, que busca seguir impulsando el desarrollo económico y turístico de toda la región, así como la agroindustria local y la seguridad agropecuaria, destacó el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo.

Allí, el presidente pudo constatar el avance de la obra, cuya pista de aterrizaje, con una longitud de 1,200 metros, ya se encuentra en fase de asfaltado, lo que representa un 83 % de su construcción. También se trabaja en la terminal de dos niveles y en el cuartel de la Fuerza Aérea.

El aeropuerto, ubicado en la comunidad de Barranca, contará con un estacionamiento principal para 32 vehículos y dos secundarios para 20 adicionales. Asimismo, dispone de un terreno para futuras ampliaciones del proyecto.

Visita proyecto de uvas en Pedro Corto

De igual forma, el presidente Abinader visitó el proyecto Uvas San Juan, una iniciativa privada que forma parte del Plan San Juan y que representa la primera producción certificada de uvas sin semillas en la República Dominicana. Su primera cosecha comercial será lanzada en diciembre.

El propietario del proyecto, Eliam Ramírez, informó que esta iniciativa agrícola inició su siembra en 2024 y, además de colocar la producción en el mercado nacional, comenzará su exportación en 2026, con Estados Unidos como primer destino, junto con contactos avanzados en las Antillas Menores.

Ramírez agregó que la iniciativa está vinculada a la Universidad Federico Henríquez y Carvajal y ocupa un área de 18 hectáreas, equivalente a unas 250 tareas.

Dialoga con jóvenes de San Juan

Su agenda de trabajo incluyó también un encuentro con jóvenes de distintos centros educativos de la provincia, con quienes conversó sobre los programas sociales implementados por el Gobierno, los retos del sistema educativo y las oportunidades para la juventud dominicana.

En el diálogo, celebrado en el Colegio Padre Guido, los estudiantes mencionaron iniciativas como Liderazgo Educativo (PLE), Oportunidad 14-24, Beca Tu Futuro, Joven Supérate y la Tarjeta Joven, que otorga beneficios económicos y facilidades para estudiantes universitarios.

En ese sentido, el presidente Abinader señaló que cada año quedan becas sin utilizar, por lo que reiteró su compromiso de impulsar y ampliar el acceso a esos programas. Asimismo, destacó que Promipyme y BANDEX ofrecen financiamiento para iniciativas emprendedoras, especialmente en el ámbito digital.

Los jóvenes expresaron preocupaciones sobre el sistema educativo, los laboratorios de los politécnicos, el apoyo a los docentes y las condiciones de los centros de estudio. El presidente respondió que están avanzando las licitaciones para mejorar los laboratorios técnicos y prometió revisar la situación del asilo de San Juan.

Para finalizar, compartió con los estudiantes reflexiones sobre su vocación de servicio, catalogando la política como un servicio social y señalando que la educación es la base para vivir mejor y tomar mejores decisiones.