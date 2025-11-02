Cierran la financiación de Larimar City & Resort en República Dominicana

Construcción en curso en Larimar City & Resort. ( FUENTE EXTERNA )

Clerhp Estructuras anunció la aprobación de una línea de crédito de 15 millones de dólares, destinada a impulsar el proyecto de construcción de más de 8,000 viviendas de su proyecto Larimar City & Resort, en Punta Cana.

"Este paso reafirma la confianza del mercado en Clerhp y en el potencial transformador de Larimar City & Resort", señaló Juan Andrés Romero, presidente de Clerhp.

¿Cuál es la importancia de esta financiación?

Clerhp Estructuras, una compañía española cotizada en BME Growth, ha completado la financiación de su proyecto Larimar City & Resort, lo que -según la empresa- consolida su estructura financiera y liderazgo en desarrollo urbano sostenible en la región del Caribe.

La compañía informó que Mercantil Banco, con sede en Panamá, aprobó impulsar la construcción de las fases 1 y 2 de viviendas en el complejo Larimar City & Resort, con lo que considera que se refuerza la confianza del sistema financiero en la solidez del grupo y en su modelo de gestión internacional, lo que contribuye al afianzamiento de la inversión extranjera en República Dominicana.

¿Qué otras iniciativas está llevando a cabo Clerhp?

De forma paralela Clerhp ha iniciado un programa de bonos por 75 millones de dólares en la Bolsa de Panamá (Latinex), con Mercantil Servicios Financieros Internacional y Quijano & Asociados, diversificando sus fuentes de financiación y optimizando su estructura de capital.

Con esta doble operación, Clerhp culmina la financiación de la primera fase de Larimar City & Resort e inicia una nueva etapa de crecimiento apoyada en los mercados internacionales de capital.

Más sobre Clerhp y su visión

Es un grupo multinacional español cotizado en BME Growth desde 2016. Se desempeña en ingeniería, construcción y promoción inmobiliaria. Opera en varios países de Latinoamérica y, desde 2021, en República Dominicana. Su proyecto insignia, Larimar City & Resort, representa un modelo pionero de "smart city" en el Caribe: un desarrollo urbano que integra vivienda, ocio, tecnología y calidad de vida.

Leer más Abinader destaca la generación de empleos y auge de la inversión extranjera en RD